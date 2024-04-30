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Происшествия

На Иссык-Куле родственник чиновника незаконно присвоил землю библиотеки

В селе Арал Иссык-Кульской области выявлен факт незаконного вывода муниципальной земли в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

«Бывший руководитель Тюпского районного филиала ГУ «Кадастр» в сговоре с должностными лицами Аральского айыльного округа подготовили фиктивные документы, на основании которых близкий родственник главы Аральского айыльного округа незаконно получил в свои владения 0,16 гектара земли местной библиотеки. Этот участок оценивается в 2,2 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

В ходе следствия указанный земельный участок возвращен в муниципальную собственность, действиям должностных лиц ГУ «Кадастр» и Аральского айыльного округа будет дана соответствующая правовая оценка. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293061/
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