Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы, распоряжения, законы:

— о внесении изменений в Закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике»;

— о назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5 и Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36; Подробнее

— Адыл уулу Кубан освобожден от должности заместителя Генерального прокурора; Подробнее

— Алайбек Жумаев освобожден от должности акима Кеминского района Чуйской области;

— Кутпидин Шакиров назначен акимом Кеминского района Чуйской области; Подробнее

— директору Национального агентства по инвестициям Талантбеку Иманову объявлено замечание;

— полномочному представителю Президента в Ошской области Эльчибеку Джантаеву объявлен выговор. Подробнее

Пресс-служба кабмина КР: Подписано постановление о внесении изменения в постановление правительства «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности».

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