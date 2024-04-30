Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы, распоряжения, законы:
— о внесении изменений в Закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике»;
— о назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5 и Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36; Подробнее
— Адыл уулу Кубан освобожден от должности заместителя Генерального прокурора; Подробнее
— Алайбек Жумаев освобожден от должности акима Кеминского района Чуйской области;
— Кутпидин Шакиров назначен акимом Кеминского района Чуйской области; Подробнее
— директору Национального агентства по инвестициям Талантбеку Иманову объявлено замечание;
— полномочному представителю Президента в Ошской области Эльчибеку Джантаеву объявлен выговор. Подробнее
Пресс-служба кабмина КР: Подписано постановление о внесении изменения в постановление правительства «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности».
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