В Русском театре драмы после капитального ремонта открывается малая сцена

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова после капитального ремонта и технического переоснащения открывается малая сцена. Об этом сообщается на страницах театра в соцсетях.

В зале отремонтировали стены и потолки, заменили основание пола, уложили новое современное театральное полотно, заменили двери. Появились новые свет и звук, другое театральное оборудование. Выполнены звукоизоляция, современная вентиляция, решены вопросы пожарной безопасности.

Украшение зала — новые современные театральные кресла. Малый зал может вместить до 100 зрителей.

Фото Русского театра драмы. Малая сцена

«Малая сцена — это экспериментальный зал, который позволит расширить репертуар, даст пространство для творческого поиска режиссерам, возможность проявить себя в новом качестве артистам, попробовать свои силы студентам», — подчеркнули в театре.

Как отмечается, 11 мая на сцене состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки» в постановке Анны Шмыриной.