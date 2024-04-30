21:29
USD 88.66
EUR 94.91
RUB 0.96
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: опять дожди

В Кыргызстане дожди.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293046/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 апреля: немного потеплеет
В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 28 апреля 2006 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 апреля: местами дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 27 апреля 2006 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 апреля: опять ожидаются дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 апреля: ожидаются дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 апреля: опять дожди
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке прекратятся дожди и&nbsp;потеплеет. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 4&nbsp;мая В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Кыргызстанцы в&nbsp;Великобритании: как работают и&nbsp;выживают на&nbsp;полях местных фермеров Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения
Омурбек Бабанов заявил о&nbsp;лжи и&nbsp;хищениях Жээнбекова и&nbsp;Аматова Омурбек Бабанов заявил о лжи и хищениях Жээнбекова и Аматова
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
30 апреля, вторник
21:20
В Бишкеке на улице Куюкова тротуар упирается в забор дома В Бишкеке на улице Куюкова тротуар упирается в забор до...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: опять дожди
20:41
На Иссык-Куле родственник чиновника незаконно присвоил землю библиотеки
20:34
Каждого штрафовали на 10 тысяч сомов. В Бишкеке прошел рейд «Маяк»
20:24
Соцфонд Кыргызстана будет инвестировать средства Пенсионного фонда в драгметаллы