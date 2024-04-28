Всю первую половину следующей недели в Бишкеке будет тепло и солнечно. Такой прогноз дают синоптики.

29 апреля в столице без осадков. Ночью до +8 градусов, днем до +20 градусов.

30 апреля также будет тепло и солнечно. Ночью до +9 градусов, днем до +22 градусов.

1 мая осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до +9 градусов, днем — до +24 градусов.

2 мая похолодает, днем возможные дождь и гроза. Ночью будет до +10 градусов, днем — до +20 градусов.

3-4 мая сохранится неустойчивая погода, местами возможны дожди, а в высокогорных районах даже снег. Возможно колебание температуры воздуха.

Фото на главной: Владислава Ногая — панорама Бишкека