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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как избежать пищевого отравления. Советы врачей

Департамент госсанэпиднадзора рекомендует быть внимательными при выборе продуктов питания. В связи с потеплением всегда надо помнить, что наиболее благоприятной средой для быстрого размножения микробов, болезнетворных бактерий являются пищевые продукты, наиболее распространенные из которых стафилококки, кишечная палочка, сальмонеллез, энтерококки, возбудители ботулизма и другие.

Также для человеческого организма опасность представляют не только микроорганизмы, но и продукты их жизнедеятельности.

Причинами возникновения пищевых отравлений могут быть:

  • ядовитые грибы, ягоды, овощи и фрукты, содержащие остатки пестицидов;
  • продукты, пораженные микробами;
  • скоропортящиеся продукты питания: молочная продукция, кремово-кондитерские изделия, вареные и жареные рыбные, мясные продукты, салаты с добавлением майонеза, сметаны и любая другая пищевая продукция, хранящиеся и реализующиеся с нарушением температурного режима, без документов, подтверждающих их безопасность.

Микробы чаще всего попадают в пищу через грязные руки, с пылью и различными переносчиками: мухи, мыши, крысы, домашние животные и другие.

На фоне ослабленного иммунитета организм человека становится более восприимчивым к различным инфекциям, особенно для детского возраста вышеперечисленные факторы могут сработать самым активным образом.

Если чувствуете, что защитные силы вашего организма ослаблены, будьте вдвойне бдительны к личной гигиене, гигиене холодильника и в подборе питательного рациона для себя и своих близких.

Профилактика пищевых отравлений основывается прежде всего на устранении причин и условий, способствующих их возникновению и распространению.

Для предупреждения пищевых отравлений и кишечных инфекций необходимо соблюдать следующие меры профилактики:

  • не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли у неизвестных лиц. Особенно это касается скоропортящихся пищевых продуктов: молока, творога, сметаны, кремовых кондитерских изделий, любых пищевых продуктов домашнего изготовления;
  • при приобретении скоропортящихся пищевых продуктов (молочные и колбасные изделия, готовые салаты, кондитерские изделия с кремом) и продуктов детского питания обращайте внимание на сроки годности реализуемых пищевых продуктов и условия хранения таких продуктов;
  • не употребляйте продукты с истекшим сроком годности и (или) хранившиеся вне холодильного оборудования;
  • разграничьте хранение в холодильнике сырья и полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции;
  • тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением и приготовлением блюд;
  • не приобретайте и не употребляйте плодоовощную продукцию с признаками порчи;
  • не приобретайте консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, с ржавчиной, деформированные, без этикетки;
  • не приобретайте пищевые продукты с нарушением целостности упаковки и без маркировочных этикеток (ярлыков);
  • при приготовлении пищи соблюдайте личную гигиену: всегда мойте руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией;
  • содержите в чистоте и регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
  • для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и разделочными досками;
  • тщательно проводите кулинарную термическую обработку пищи;
  • готовьте салаты, изделия из рубленного мяса и рыбы, студень, заливное в домашних условиях, в небольших количествах;
  • если готовую пищу приобретаете в магазине, обратите внимание на дату и время изготовления, условия хранения и срок ее реализации;
  • не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре;
  • не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища осталась на другой день, обязательно перед употреблением необходимо ее подвергнуть термической обработке (прокипятить, прожарить);
  • храните пищевые продукты в защищенных от насекомых, грызунов и других животных местах.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать пищевых отравлений и заболевания острыми кишечными инфекциями.

При появлении симптомов пищевого отравления необходимо обратиться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением, это может привести к различным осложнениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290308/
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