Исчезла горячая вода? Разбираемся, как подобрать и купить водонагреватель

В этом году в Бишкеке могут продлить время отключения горячей воды до 30-40 дней. В итоге вопрос покупки водонагревателя становится как никогда важным. Уже сейчас многие бишкекчане подключили их, так как горячая вода исчезла вместе с отоплением.

На рынках представлены разные водонагреватели. Но как выбрать тот, который не разочарует?

Самые популярные типы — это проточные, нагревающего воду в процессе подачи, и накопительные — с баками, в которых греется вода. У каждого есть свои плюсы и минусы. Чтобы понять, какой подойдет вам, специалисты рекомендуют ответить на несколько вопросов:

для чего вам водонагреватель: принятие душа, ванны или просто мытье посуды или рук;

сколько человек будет пользоваться;

сколько точек планируете подключать;

возможности подключения и размещения, наличие свободного места;

состояние электропроводки.

Компактные и простые, но с определенными проблемами

Фото из интернета. Виды проточных водонагревателей

Если вам нужен прибор для раковины или умывальника, когда потребление воды не очень большое, можно взять водонагреватель проточного типа.

Они могут быть напорными и безнапорными. Последние устанавливают на кран и не требуют постоянного напора воды.

Напорные модели рассчитаны на потребление с нескольких точек и требуют постоянного давления в водопроводе. Для напорных моделей актуальна установка в системе насоса.

Несомненный плюс такого вида — компактность.

Некоторые модели водонагревателей по размерам почти не отличаются от обычного смесителя.

Второе преимущество — быстрый нагрев воды. Она будет идти в любом, неограниченном, количестве пока открыт кран и включен водонагреватель. Но ее температура будет ниже, чем при использовании накопительного вида.

Еще плюс: простота монтажа и скорость установки, более низкая стоимость по сравнению с накопительными системами.

Как правило, такие модели устанавливают только на одну точку подачи воды.

Еще один недостаток — высокая потребляемая мощность (от 5 до 15 кВт). Из-за этого большую часть таких водонагревателей нельзя включать в розетку, и необходимо прокладывать отдельный силовой кабель и напрямую подводить его к электрощиту.

Есть и маломощные модели (до 3 кВТ), которые к обычной розетке подключить можно. Но обязательно наличие заземления.

Также проточный водонагреватель обеспечивает горячей водой без перебоев при условии, что напор в общей системе водоснабжения будет сильным и постоянным.

Отметим, что в ассортименте трех крупных магазинов техники Бишкека удалось найти только одну модель проточного водонагревателя за 4,9 тысячи сомов.

Когда размер имеет значение

Когда требуется обеспечить водой несколько точек или большую семью, лучше выбрать накопительный водонагреватель — бойлер.

Он может нагревать воду до +50-75 градусов и поддерживать заданную температуру с помощью термостата, который управляет включением нагревательного элемента (ТЭН). Таким образом, вода нужной температуры доступна в любой момент.

При выборе такого типа водонагревателя главное понять, какой объем бака нужен.

Если он окажется недостаточным, вам может не хватать горячей воды в нужный момент. Если слишком большим, придется переплачивать за свет и долго ждать нагрева воды.

Специалисты отмечают, что бойлер объемом 50-80 литров подходит для небольшой семьи до 3 человек, чтобы мыть посуду и принимать душ. При наличии полного нагрева воды в бойлере можно принимать ванну.

80-100 литровый бойлер подойдет для семьи из 4 человек.

Среди основных преимуществ накопительных бойлеров стоит отметить экономичность.

Мощность бойлеров позволяет включать их в обычную бытовую розетку.

Средний водонагреватель, подходящий для городских квартир, потребляет около 1,5-3 кВт электроэнергии во время нагрева. Вода в нем долго остается горячей, что помогает экономить электроэнергию.

Один бойлер, даже с небольшим объемом, может дать достаточно горячей воды для всех водопроводных точек в квартире.

Такие водонагреватели более долговечны, могут использоваться до 10-12 лет, но их обслуживание сложнее.

Помимо замены магниевого анода необходимо вынимать и очищать от накипи нагревательный элемент. Это не всегда удается сделать самостоятельно.

Среди минусов — требует места для установки. Обычно их размещают в ванной или туалете, поэтому перед покупкой важно измерить размеры санузла.

Есть и компактные модели, а некоторые производители предлагают встраиваемые, которые можно разместить в тумбе под раковиной.

Так как при установке такого водонагревателя придется врезаться в сеть, лучше пригласить мастера, чтобы не затопить соседей и избежать в будущем проблем с перетоками.