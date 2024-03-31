Исчезла горячая вода? Разбираемся, как подобрать и купить водонагреватель

В этом году в Бишкеке могут продлить время отключения горячей воды до 30-40 дней. В итоге вопрос покупки водонагревателя становится как никогда важным. Уже сейчас многие бишкекчане подключили их, так как горячая вода исчезла вместе с отоплением.
На рынках представлены разные водонагреватели. Но как выбрать тот, который не разочарует?
Самые популярные типы — это проточные, нагревающего воду в процессе подачи, и накопительные — с баками, в которых греется вода. У каждого есть свои плюсы и минусы. Чтобы понять, какой подойдет вам, специалисты рекомендуют ответить на несколько вопросов:
- для чего вам водонагреватель: принятие душа, ванны или просто мытье посуды или рук;
- сколько человек будет пользоваться;
- сколько точек планируете подключать;
- возможности подключения и размещения, наличие свободного места;
- состояние электропроводки.
Компактные и простые, но с определенными проблемами
Они могут быть напорными и безнапорными. Последние устанавливают на кран и не требуют постоянного напора воды.
Напорные модели рассчитаны на потребление с нескольких точек и требуют постоянного давления в водопроводе. Для напорных моделей актуальна установка в системе насоса.
Несомненный плюс такого вида — компактность.
Некоторые модели водонагревателей по размерам почти не отличаются от обычного смесителя.
Второе преимущество — быстрый нагрев воды. Она будет идти в любом, неограниченном, количестве пока открыт кран и включен водонагреватель. Но ее температура будет ниже, чем при использовании накопительного вида.
Еще плюс: простота монтажа и скорость установки, более низкая стоимость по сравнению с накопительными системами.
Как правило, такие модели устанавливают только на одну точку подачи воды.
Еще один недостаток — высокая потребляемая мощность (от 5 до 15 кВт). Из-за этого большую часть таких водонагревателей нельзя включать в розетку, и необходимо прокладывать отдельный силовой кабель и напрямую подводить его к электрощиту.
Есть и маломощные модели (до 3 кВТ), которые к обычной розетке подключить можно. Но обязательно наличие заземления.
Также проточный водонагреватель обеспечивает горячей водой без перебоев при условии, что напор в общей системе водоснабжения будет сильным и постоянным.
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Отметим, что в ассортименте трех крупных магазинов техники Бишкека удалось найти только одну модель проточного водонагревателя за 4,9 тысячи сомов.
Когда размер имеет значение
Он может нагревать воду до +50-75 градусов и поддерживать заданную температуру с помощью термостата, который управляет включением нагревательного элемента (ТЭН). Таким образом, вода нужной температуры доступна в любой момент.
При выборе такого типа водонагревателя главное понять, какой объем бака нужен.
Если он окажется недостаточным, вам может не хватать горячей воды в нужный момент. Если слишком большим, придется переплачивать за свет и долго ждать нагрева воды.
Специалисты отмечают, что бойлер объемом 50-80 литров подходит для небольшой семьи до 3 человек, чтобы мыть посуду и принимать душ. При наличии полного нагрева воды в бойлере можно принимать ванну.
80-100 литровый бойлер подойдет для семьи из 4 человек.
Среди основных преимуществ накопительных бойлеров стоит отметить экономичность.
Мощность бойлеров позволяет включать их в обычную бытовую розетку.
Средний водонагреватель, подходящий для городских квартир, потребляет около 1,5-3 кВт электроэнергии во время нагрева. Вода в нем долго остается горячей, что помогает экономить электроэнергию.
Один бойлер, даже с небольшим объемом, может дать достаточно горячей воды для всех водопроводных точек в квартире.
Такие водонагреватели более долговечны, могут использоваться до 10-12 лет, но их обслуживание сложнее.
Помимо замены магниевого анода необходимо вынимать и очищать от накипи нагревательный элемент. Это не всегда удается сделать самостоятельно.
Среди минусов — требует места для установки. Обычно их размещают в ванной или туалете, поэтому перед покупкой важно измерить размеры санузла.
Есть и компактные модели, а некоторые производители предлагают встраиваемые, которые можно разместить в тумбе под раковиной.
Так как при установке такого водонагревателя придется врезаться в сеть, лучше пригласить мастера, чтобы не затопить соседей и избежать в будущем проблем с перетоками.
- Цена на такой тип водонагревателя в столичных магазинах зависит от фирмы-производителя и объема. Стоимость 30-литровых начинается от 8,2 тысячи сомов, 50-литровых — от 8,9 тысячи.