11:30
USD 89.47
EUR 96.43
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Полезные советы

Исчезла горячая вода? Разбираемся, как подобрать и купить водонагреватель

В этом году в Бишкеке могут продлить время отключения горячей воды до 30-40 дней. В итоге вопрос покупки водонагревателя становится как никогда важным. Уже сейчас многие бишкекчане подключили их, так как горячая вода исчезла вместе с отоплением.

На рынках представлены разные водонагреватели. Но как выбрать тот, который не разочарует?

Самые популярные типы — это проточные, нагревающего воду в процессе подачи, и накопительные — с баками, в которых греется вода. У каждого есть свои плюсы и минусы. Чтобы понять, какой подойдет вам, специалисты рекомендуют ответить на несколько вопросов:

  • для чего вам водонагреватель: принятие душа, ванны или просто мытье посуды или рук;
  • сколько человек будет пользоваться;
  • сколько точек планируете подключать;
  • возможности подключения и размещения, наличие свободного места;
  • состояние электропроводки.

Компактные и простые, но с определенными проблемами

из интернета
Фото из интернета. Виды проточных водонагревателей
Если вам нужен прибор для раковины или умывальника, когда потребление воды не очень большое, можно взять водонагреватель проточного типа.

Они могут быть напорными и безнапорными. Последние устанавливают на кран и не требуют постоянного напора воды.

Напорные модели рассчитаны на потребление с нескольких точек и требуют постоянного давления в водопроводе. Для напорных моделей актуальна установка в системе насоса.

Несомненный плюс такого вида — компактность.

Некоторые модели водонагревателей по размерам почти не отличаются от обычного смесителя.

Второе преимущество — быстрый нагрев воды. Она будет идти в любом, неограниченном, количестве пока открыт кран и включен водонагреватель. Но ее температура будет ниже, чем при использовании накопительного вида.

Еще плюс: простота монтажа и скорость установки, более низкая стоимость по сравнению с накопительными системами.

Как правило, такие модели устанавливают только на одну точку подачи воды.

Еще один недостаток — высокая потребляемая мощность (от 5 до 15 кВт). Из-за этого большую часть таких водонагревателей нельзя включать в розетку, и необходимо прокладывать отдельный силовой кабель и напрямую подводить его к электрощиту.

Есть и маломощные модели (до 3 кВТ), которые к обычной розетке подключить можно. Но обязательно наличие заземления.

Также проточный водонагреватель обеспечивает горячей водой без перебоев при условии, что напор в общей системе водоснабжения будет сильным и постоянным.

  • Отметим, что в ассортименте трех крупных магазинов техники Бишкека удалось найти только одну модель проточного водонагревателя за 4,9 тысячи сомов.

Когда размер имеет значение

Когда требуется обеспечить водой несколько точек или большую семью, лучше выбрать накопительный водонагреватель — бойлер.

Он может нагревать воду до +50-75 градусов и поддерживать заданную температуру с помощью термостата, который управляет включением нагревательного элемента (ТЭН). Таким образом, вода нужной температуры доступна в любой момент.

При выборе такого типа водонагревателя главное понять, какой объем бака нужен.

Если он окажется недостаточным, вам может не хватать горячей воды в нужный момент. Если слишком большим, придется переплачивать за свет и долго ждать нагрева воды.

Специалисты отмечают, что бойлер объемом 50-80 литров подходит для небольшой семьи до 3 человек, чтобы мыть посуду и принимать душ. При наличии полного нагрева воды в бойлере можно принимать ванну.

80-100 литровый бойлер подойдет для семьи из 4 человек.

Среди основных преимуществ накопительных бойлеров стоит отметить экономичность.

Мощность бойлеров позволяет включать их в обычную бытовую розетку.

Средний водонагреватель, подходящий для городских квартир, потребляет около 1,5-3 кВт электроэнергии во время нагрева. Вода в нем долго остается горячей, что помогает экономить электроэнергию.

Один бойлер, даже с небольшим объемом, может дать достаточно горячей воды для всех водопроводных точек в квартире.

Такие водонагреватели более долговечны, могут использоваться до 10-12 лет, но их обслуживание сложнее.

Помимо замены магниевого анода необходимо вынимать и очищать от накипи нагревательный элемент. Это не всегда удается сделать самостоятельно.

Среди минусов — требует места для установки. Обычно их размещают в ванной или туалете, поэтому перед покупкой важно измерить размеры санузла.

Есть и компактные модели, а некоторые производители предлагают встраиваемые, которые можно разместить в тумбе под раковиной.

Так как при установке такого водонагревателя придется врезаться в сеть, лучше пригласить мастера, чтобы не затопить соседей и избежать в будущем проблем с перетоками.

  • Цена на такой тип водонагревателя в столичных магазинах зависит от фирмы-производителя и объема. Стоимость 30-литровых начинается от 8,2 тысячи сомов, 50-литровых — от 8,9 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290305/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Кризис подросткового периода: о том, что делать, — в советах психолога
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
Как безопасно вылечить зубы детям — советы стоматолога
Люди не дозвонились в «102» из-за параллельных вызовов. Ответ ГУВД Бишкека
Что такое синдром отличника и как с ним бороться? Советы психологов
Как защититься от холода и не получить обморожение. Советы от МЧС
Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Что-то нажал и все пропало. Как не потерять важные данные с телефона и планшета
Если нужна срочная помощь. Самые важные телефоны в новогодние праздники
Готовимся к Новому году. Как украсить дом самим быстро и экономно
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в&nbsp;Бишкеке режим&nbsp;ЧС Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Фильм из&nbsp;Кыргызстана возглавил кассовые сборы в&nbsp;Казахстане&nbsp;&mdash; более $1&nbsp;миллиона Фильм из Кыргызстана возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
31 марта, воскресенье
11:00
Исчезла горячая вода? Разбираемся, как подобрать и купить водонагреватель Исчезла горячая вода? Разбираемся, как подобрать и купи...
10:29
Совместную борьбу с терроризмом обсудили Кыргызстан и Россия
10:02
В Бишкек на следующей неделе вернется тепло, но дожди все равно будут
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 марта 2015 года
09:00
Неделя-24. Арест братьев Матраимовых, мечты энергетиков и 12 лет учебы в школе
30 марта, суббота
23:45
WhatsApp меняет правила. Что надо знать, чтобы не потерять доступ к перепискам
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 марта: местами дожди