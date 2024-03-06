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Общество

Бельгийскую овчарку подарили спасателям МЧС Кыргызстана

Десятимесячная овчарка Кира из Бельгии отправилась на службу к спасателям МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, щенка передали Республиканскому отдельному спасательному отряду. Его подарил житель села Куршаб Узгенского района Алтынбек Ташиев.

«Следует отметить, что поисково-спасательные работы наряду со спасателями выполняют и собаки, отличающиеся необыкновенным терпением и высоким интеллектом. Среди них бельгийская овчарка», — отметили в МЧС.

И напомнили, что в 2023 году во время землетрясения в Турции в спасательных работах участвовала собака Чипа, которая смогла спасти оставшихся под завалами людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288428/
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