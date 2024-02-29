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Общество

Мэр Бишкека извинился перед депутатами БГК за свой неожиданный уход с сессии

«Я приношу извинения перед БГК, если как-то пошло недоразумение», — заявил сегодня на заседании президиума Бишкекского городского кенеша мэр столицы Айбек Джунушалиев.

По его словам, никакой конфликтной ситуации нет. Просто произошли разночтения.

«Я почему-то для себя решил, что был объявлен перерыв и пошел по другим рабочим делам. Из этого делать политику не надо, что я демонстративно ушел», — сказал он.

Напомним, сегодня должна была состояться сессия БГК. Вначале было предложено объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличен до 235 депутатов. Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, необходимо строго исполнять. По его словам, уже ведется работа по созданию условий для проведения сессии в полном составе.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал. Вместе с ним ушел и весь состав муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287944/
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