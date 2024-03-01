13:24
USD 89.42
EUR 96.93
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Свидетельство о рождении сына Болота Темирова вернули бабушке

Свидетельство о рождении сына Болота Темирова вернули бабушке. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Болот Темиров сообщал, что в ходе обыска сотрудники МВД изъяли свидетельство о рождении его сына, а после угрожали его супруге Махабат Тажибек кызы сдать мальчика в детский дом.

Напомним, 16 января работники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Всем задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288033/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Обыск в 24.kg. Суд отказал в просмотре видеозаписи происходившего в редакции
Обыск в 24.kg. Суд отказал в доступе сотрудников в офис
24.kg опротестовало отказ следователя в допуске в офис
Руководству 24.kg запретили разглашать данные дела: суд поддержал решение
Суды и милиция отказались вернуть свидетельство о рождении сына Болота Темирова
Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы
Это цензура? Минкультуры разослало СМИ рекомендации, о чем можно и нельзя писать
Смелые и непокорные. Журналистка посвятила картину задержанным коллегам
Октябрьский суд принял решение о ликвидации Kloop Media
Ликвидация Kloop Media. Эксперт рекомендует публиковать развлекательный контент
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
1 марта, пятница
13:21
Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную...
13:13
Свидетельство о рождении сына Болота Темирова вернули бабушке
13:10
Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемые отрицают свою вину
13:04
С 4 марта открывается онлайн-регистрация для трудоустройства в Корею
12:49
На КПП кыргызско-китайской границы таможня теперь работает круглосуточно