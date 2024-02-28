На 95-м году скончался бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — написала она.

Николай Рыжков возглавлял советское правительство в 1985-1991 годах. С сентября 2003-го представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Белгородской области. Сложил с себя полномочия сенатора РФ 3 октября 2023 года, спустя несколько дней после своего 94-летия.