19:35
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Общество

Загрязнение воздуха. Бишкек остается в первой десятке мирового рейтинга

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 7-е место.

В 18.00 статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 118 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

На территории посольства США в Кыргызстане также установлена станция. Каждый час информация обновляется. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «хороший» — 48 (AQI).

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287471/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха. Бишкек возглавил мировой рейтинг
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают нездоровый уровень
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вошла в десятку рейтинга
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень хороший
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень
Загрязнение воздуха. В Бишкеке умеренный уровень
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Для маршрутов из&nbsp;населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию Для маршрутов из населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию
Бизнес
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
22 февраля, четверг
19:30
Изменение автобусного маршрута, штрафы за мусор. Что происходит в Бишкеке Изменение автобусного маршрута, штрафы за мусор. Что пр...
19:08
Нацбанк аннулировал лицензии Qiwi-кошелька и системы переводов CONTACT
19:06
Оборот денег через электронные кошельки. В СИЗО выявили схему финансирования ОПГ
18:51
DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
18:37
Экс-мэр Бишкека просит ЦИК признать итоги выборов в Таласе недействительными