Сокращенные уроки, усиленный режим у коммунальщиков. В Бишкеке снегопад

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

С утра в Бишкеке начал идти снег, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

1 Ранним утром в мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева прошло совещание по обеспечению бесперебойной работы тепловых, электрических сетей и подготовке городских служб к предстоящему похолоданию. Мэр поручил всем руководителям городских служб, муниципальных предприятий находиться в черте города и сообщать о ситуации в штаб МЧС, перейти на усиленный режим работы и организовать круглосуточное дежурство ответственных сотрудников. «На сегодня ситуацию на ТЭЦ Бишкека стабилизировали. По данным руководителей энергокомпаний, все работает в штатном режиме. В случае сильных холодов население столицы бесперебойно будут обеспечивать теплом», — отметили в муниципалитете.

2 ТЭЦ столицы, Бишкектеплосеть, Бишкекское предприятие электрических сетей, КП «Бишкектеплоэнерго» и их аварийные службы перешли на усиленный режим.

3 В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки по 30 минут. 17, 19 и 20 февраля занятия первой смены будут начинаться с 9.00, второй смены должны завершаться в 16.00. Детские сады работают в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставлять детей дома под присмотром взрослых.

4 Муниципальное предприятие «Тазалык» также перешло на усиленный и круглосуточный режим работы. С 11.00 начали уборку снега и посыпку дорог солью. «На линии 45 спецмашин, из них 27 снегоуборочных на базе МАЗ, 1 пескоразбрасывательная машина на базе ЗИЛ-130, 2 фронтальных погрузчика, 9 тракторов «Беларусь» с щетками и лопатами, 4 универсальных коммунальных машин «УКМ-2500», а также 2 новые специальные машины по очистке снега Bobcat», — сообщили в мэрии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Очистка дорог



5 В мэрии также сообщили, что общественный транспорт обслуживает горожан в штатном режиме. Утром на линии вышли 126 троллейбусов, 569 муниципальных автобусов (из них 4 школьных), 286 микроавтобусов муниципального предприятия «Управление пассажирских перевозок» и 671 частный микроавтобус, 127 частных автобусов ОсОО «Эко пассажирские перевозки» и 4 автобуса муниципального предприятия «Аламудун Авто Транс». График работы муниципального общественного транспорта остается прежним вне зависимости от погодных условий.

6 В муниципалитете обратились к автовладельцам с просьбой не парковать свои машины рядом с деревьями и объектами облегченного типа, дабы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества. Как отметили в пресс-службе муниципалитета, мокрый снег влияет на утяжеление ветвей деревьев.

Редакция 24.kg напоминает актуальные номера телефонов коммунальных служб, по которым можно обращаться в случае отключений электроэнергии, воды и газа в жилых домах, а также с жалобами на работу транспорта, уличного освещения, лифтов.