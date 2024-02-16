Снегопад в Бишкеке. Мэрия просит не оставлять автомобили под деревьями

Мэрия Бишкека просит автолюбителей не парковать свои машины рядом с деревьями и объектами облегченного типа, дабы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, мокрый снег влияет на утяжеление ветвей деревьев.

Свидетелей падения деревьев и ветвей просят сообщать по номерам муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» (0312326233, 0504210600) и кол-центр мэрии столицы (1840 и 1850 круглосуточно), а также присылать фото- и видеофакты на номер 0554182185.