Митинг в Селекционном. Суд обязал Минфин выплатить моральный ущерб задержанным

Суд обязал Минфин выплатить моральный ущерб двум участникам митинга в селе Селекционном — Бакыту Балбаеву и Бактыбеку Бекболотову. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

В суде уточнили, что исковое заявление двух вышеуказанных граждан к Министерству финансов, Министерству внутренних дел о возмещении материального ущерба и морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование удовлетворено частично. Взыскано с Министерства финансов в пользу потерпевших по 500 тысяч сомов каждому.

Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова отмечает, что двое участников акции протеста Бакыт Балбаев и Бактыбек Бекболотов провели 68 дней в СИЗО.

«Содержание в следственных изоляторах на сегодня не соответствуют минимальным условиям прав человека, и оно приравнивается пыткам и жестокому обращению. Они находились в камерах, где было от 12-16 других лиц, рядом в 50 сантиметрах находился туалет, в который все ходили, и рядом же они принимали пищу», — отметила правозащитница.

Фото Гульшайыр Абдирасуловой. Бакыт Балбаев и Бактыбек Бекболотов

Так, задержанные воспользовались своим правом в соответствии со статьями 57,58 Конституции КР, где говорится: «Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Каждый считается невиновным в совершении преступления и/или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этих принципов является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке».

Защитник жителей села Селекционного обратился в суд за компенсацией.

В итоге суд вынес решение в пользу Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова и присудил им возмещение морального вреда по 500 тысяч сомов каждому. Представитель Минфина намерен обжаловать вердикт.

«Это друзья историческое решение, когда власть в лице судебного органа восстановило права человека через присуждение компенсации. Браво судье Б.Т.Алымбековой, браво адвокату Агзаму Душеналиеву. Правда, омрачает то, что представитель Минфина планирует обжаловать это вместо того, чтобы поддержать одно из немногих решений, защищающих права каждого кыргызстанца», — заметила Гульшайыр Абдирасулова.

Напомним, 14 июля 2023 года жители села Селекционного перекрывали Южную магистраль. Протестующие тогда заявили, что у них с начала лета нет воды. Они обращались к главе кабмина Акылбеку Жапарову. Он приезжал в айыл окмоту и обещал, что воду дадут через неделю, но ее так и не дали. 15 июля задержали троих участников акции. Им предъявили обвинения в организации перекрытия дороги и хулиганстве, водворив в Бишкекский СИЗО-1 на два месяца. Прокуратура требовала пять лет лишения свободы подсудимым. 12 апреля 2024 года Чуйский областной суд вынес оправдательный приговор, а Верховный суд оставил в силе это решение.