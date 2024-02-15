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Общество

У предпринимателей из Кыргызстана отбирают контейнеры в Алматы: комментарий МИД

МИД Кыргызстана отреагировал на информацию депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева о том, что у кыргызстанских предпринимателей в Алматы отбирают контейнеры.

«В Алматы у наших десятков предпринимателей, которые осуществляют торговую деятельность на рынке «Алтын-Орда», правоохранительные органы рейдерским путем отобрали контейнеры с товарами. Недавно премьер-министр ездил. Глава МИД Казахстана приезжал к нам. Как ведутся переговоры? Почему они не дают никаких результатов? Проверяют постоянно машины с кыргызскими номерами, водительские удостоверения», — говорил депутат.

По данным внешнеполитического ведомства, Генконсульством КР в Алматы предпринимаются соответствующие меры реагирования на поступившее коллективное заявление предпринимателей — граждан Кыргызстана об оказании содействия в защите их законных прав и интересов.

В представительство МИД Республики Казахстан в Алматы и в Карасайский районный отдел полиции Алматинской области направлена нота. Планируется встреча с руководством торгового комплекса «Алтын-Орда».

Отмечается, что казахстанской стороной рассматривается обращение Генконсульства об урегулировании ситуации.

Гражданам КР оказывается всесторонняя консульско-правовая помощь. Вопрос находится на контроле МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286763/
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