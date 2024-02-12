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Общество

Еще одну бесплатную операцию по пересадке почки проведут в Кыргызстане

В Национальном центре охраны материнства и детства будет сделана очередная пересадка почки на бюджетной основе. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, трансплантацию органа проведут 34-летнему пациенту, который находится на программном гемодиализе по поводу хронической болезни почек как следствия хронического гломерулонефрита. Донором станет 32-летний брат пациента.

Сегодня, их навестил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев. Проведение операции планируется в конце недели. Состояние пациентов расценивается как стабильное. Они находятся под наблюдением врачей отделения трансплантологии и проходят соответствующую предоперационную подготовку.

В Минздраве напомнили, что по всем интересующим вопросам относительно пересадки почки на базе НЦОМиД граждане могут обратиться с понедельника по пятницу с 14.00 по 15.00:

  • к заведующей отделением нефрологии Насире Бейшебаевой — 0700627716;
  • к заведующему отделением трансплантологии Мирбеку Байзакову — 0550227701.

Напомним, 1 февраля провели бесплатную пересадку почки 21-летней кыргызстанке. Она и донор уже выписаны из Национального центра охраны материнства и детства.

Ранее стало известно, что глава государства Садыр Жапаров дал поручение, чтобы получающим гемодиализ кыргызстанцам бесплатно пересаживали почки. Сегодня в республике гемодиализ получают более 2 тысяч 500 граждан. Из них 50 пациентов нашли донора, прошли полное медицинское обследование и готовятся к пересадке почек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286548/
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