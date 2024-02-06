Обыск в 24.kg. Жалобу на отказ допуска в офис суд рассмотрит в закрытом режиме

Первомайский районный суд Бишкека приступил к рассмотрению жалобы руководства информационного агентства «24.kg» на отказ в удовлетворении ходатайства, принятого старшим следователем по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрланом Акынбековым, о допуске к опечатанному офису редакции.

В начале заседания следователь подал ходатайство о рассмотрении жалобы в закрытом режиме. Он напомнил, что вынесено постановление о неразглашении, которое не отменено ни прокуратурой, ни следственным судьей.

Адвокат 24.kg Нурбек Сыдыков возразил, подчеркнув, что секретных данных в жалобе нет.

«Отобрана подписка о неразглашении данных, касающихся сути дела. Этот вопрос здесь не рассматривается. Только действия следствия — опечатывание офиса и отказ его распечатать. Это не является тайной следствия и не затрагивает сведения, указанные в материалах уголовного дела. Оснований для рассмотрения за закрытыми дверями нет», — сказал он.

Следователь ответил, что при рассмотрении жалобы будут предоставлены материалы уголовного дела, которые нельзя разглашать.

Судья Миран Шерматов удовлетворил ходатайство следователя.

Отметим, в жалобе 24.kg просит признать постановление старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова незаконным и необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.