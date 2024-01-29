В ЦОВП Узгенского района открыли центр компьютерной томографии

В Центре общеврачебной практики (ЦОВП) Узгенского района открыли центр компьютерной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе центра ГЧП.

По ее данным, это пятый центр, который открыт в рамках проекта ГЧП «Установка аппаратов компьютерной томографии в организациях здравоохранения КР».

Частный партнер провел капитальный ремонт, оснастил кабинеты и установил современные аппараты компьютерной томографии новейшего медицинского оборудования от компании Neusoft Medical Systems.

Фото центра ГЧП. Новый томограф в ЦОВП Узгенского района

Кроме того, по этому проекту завтра откроют еще один центр — в ЦОВП Токтогульского района.

Ранее КТ-центры открыли в Бишкекской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Республиканском диагностическом центре КГМА и центрах общеврачебной практики Балыкчи и Кадамджайского района.