Льготную карту «Тулпар» будут изымать, если ее передают для чужого использования. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев.

Депутат Эмир Марлисбеков поинтересовался, как решается проблема с безбилетниками общественного транспорта.

Уланбек Бейшенбаев рассказал, как контролеры ловят «зайцев» совместно с сотрудниками милиции. И затронул тему льготных проездных карт «Тулпар», которыми, по его словам, некоторые обладатели злоупотребляют. Есть случаи, когда родственники используют эту льготу, например, 70-летняя дочь 90-летней матери.

«В таком случае карточки изымают и больше не выдают», — сказал глава департамента.

Напомним, льготная карта «Тулпар» выдается бесплатно и обеспечивает бесплатный проезд в муниципальном транспорте: