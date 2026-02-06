10:00
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

Льготную карту «Тулпар» будут изымать, если ее передают для чужого использования

Льготную карту «Тулпар» будут изымать, если ее передают для чужого использования. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев.

Депутат Эмир Марлисбеков поинтересовался, как решается проблема с безбилетниками общественного транспорта.

Уланбек Бейшенбаев рассказал, как контролеры ловят «зайцев» совместно с сотрудниками милиции. И затронул тему льготных проездных карт «Тулпар», которыми, по его словам, некоторые обладатели злоупотребляют. Есть случаи, когда родственники используют эту льготу, например, 70-летняя дочь 90-летней матери.

«В таком случае карточки изымают и больше не выдают», — сказал глава департамента.

Напомним, льготная карта «Тулпар» выдается бесплатно и обеспечивает бесплатный проезд в муниципальном транспорте:

  • пенсионерам по возрасту со столичной пропиской;
  • людям с инвалидностью;
  • почтальонам ОАО «Кыргызпочтасы» при исполнении служебных обязанностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360830/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Проект «Тулпар». За год в Бишкеке выдали более 20 тысяч льготных карт
Обладатели карт «Тулпар» смогут оплачивать проезд в транспорте Ташкента
Количество безналичных поездок в общественном транспорте Бишкека растет
Нападают с ножом, толкают, пинают. Суровые будни контролеров в автобусах Бишкека
Льготные карты «Тулпар» обещают обновить дистанционно
В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?
В столице продолжаются рейды по выявлению «безбилетников» в автобусах
Сбои в системе «Тулпар». Когда пассажир может не платить за проезд
На сбои безналичной оплаты в автобусах жалуются в Бишкеке
Почти 80 миллионов поездок в Бишкеке оплатили безналичным способом с начала года
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;5-8 февраля В Бишкеке на выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на 5-8 февраля
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
09:58
Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицен...
09:53
Не успели уложить — уже поплыл: новый асфальт в Бишкеке тает быстрее снега
09:51
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные
09:40
Льготную карту «Тулпар» будут изымать, если ее передают для чужого использования
09:36
В Сузакском районе пресечена схема по незаконной реализации земельных участков