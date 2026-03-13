Госпредприятие «Тулпар» начало сборку карет скорой помощи. Об этом первый замминистра здравоохранения Тилек Мамадалиев заявил на совместном заседании двух депутатских групп.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, что в регионах, где плохие дороги, кареты скорой помощи быстро ломаются и есть целесообразность в закупке спринтеров марки Mercedes.

По его словам, работа по сборке отечественных карет скорой помощи начата совместно с китайской компанией.

«Стоимость таких карет хорошая, и мы рассматриваем вопрос закупки карет отечественного производства. Что касается качества закупленных ранее карет скорой помощи, то надо признать, что иногда приходится закупить машины не самого лучшего качества, это связано с тендерами. Ранее мы приобретали спринтеры марки Mercedes, но больницам было сложно обеспечить их техобслуживание, так как дорого выходило», — добавил Тилек Мамадалиев.