Общество

Госпредприятие «Тулпар» начало сборку карет скорой помощи

Госпредприятие «Тулпар» начало сборку карет скорой помощи. Об этом первый замминистра здравоохранения Тилек Мамадалиев заявил на совместном заседании двух депутатских групп.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, что в регионах, где плохие дороги, кареты скорой помощи быстро ломаются и есть целесообразность в закупке спринтеров марки Mercedes.

По его словам, работа по сборке отечественных карет скорой помощи начата совместно с китайской компанией.

«Стоимость таких карет хорошая, и мы рассматриваем вопрос закупки карет отечественного производства. Что касается качества закупленных ранее карет скорой помощи, то надо признать, что иногда приходится закупить машины не самого лучшего качества, это связано с тендерами. Ранее мы приобретали спринтеры марки Mercedes, но больницам было сложно обеспечить их техобслуживание, так как дорого выходило», — добавил Тилек Мамадалиев.
