Льготные карты «Тулпар» обещают обновить дистанционно

Льготные карты «Тулпар» обновят дистанционно, со 2 мая 2025 года они снова будут действительны. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сегодня пользователи льготных карт могут применять карту и прикладывать к валидатору. Все эти действия фиксируются.

Напомним, сегодня у граждан возникли проблемы с оплатой в общественном транспорте. Оказалось, что с 1 мая завершился срок действия льготных карт, выпущенных в 2020-м. В проекте «Тулпар» сообщили, что карты нужно заменить в их сервисном центре. Это бесплатно.