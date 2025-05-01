20:26
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Льготные карты «Тулпар» обещают обновить дистанционно

Льготные карты «Тулпар» обновят дистанционно, со 2 мая 2025 года они снова будут действительны. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сегодня пользователи льготных карт могут применять карту и прикладывать к валидатору. Все эти действия фиксируются.

Напомним, сегодня у граждан возникли проблемы с оплатой в общественном транспорте. Оказалось, что с 1 мая завершился срок действия льготных карт, выпущенных в 2020-м. В проекте «Тулпар» сообщили, что карты нужно заменить в их сервисном центре. Это бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328083/
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека направила транспорт в регионы из-за наплыва пассажиров
В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?
В Бишкеке проводят рейды и штрафуют за неуплату проезда в автобусах
За грубые нарушения ПДД уволены 20 водителей муниципального транспорта
Общественный транспорт Бишкека: самые востребованные маршруты и остановки
Наличную оплату в общественном транспорте Бишкека все-таки повысят до 40 сомов
Мэрия Бишкека наняла психолога для водителей автобусов
В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
Пробки в Бишкеке. Преподаватели КГТУ знают, как решить проблему
Дастан Бекешев: Бишкекчане не могут вовремя доехать на работу и учебу
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
В&nbsp;России наблюдается значительный рост числа родителей из&nbsp;стран Центральной Азии В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
1 мая, четверг
20:23
В КНР опубликована белая книга по профилактике и отслеживанию COVID-19 В КНР опубликована белая книга по профилактике и отслеж...
20:02
Гематома у Султанбая Айжигитова. Врачи заполнили форму Стамбульского протокола
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:37
Биометрические данные теперь сдают при въезде в Россию и через аэропорт Внуково
19:25
Из США депортированы 20 граждан Кыргызстана. МИД КР сообщил детали