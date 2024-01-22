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Общество

В Кыргызстане выявили 216 косметологий и медкабинетов, работающих без лицензий

В Кыргызстане выявили 216 субъектов предпринимательства, работающих без медицинских лицензий.

Как отметили в пресс-центре Минздрава, в ноябре-декабре 2023 года проведены проверки в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. Это сделано для проверки соблюдения лицензионных требований в сфере лицензионно-разрешительной системы и контроля качества медико-санитарной помощи, оказываемой субъектами частной медицинской деятельности.

«За нарушение лицензионных требований, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, а также за безлицензионную деятельность в соответствии с Кодексом о правонарушениях в отношении 251 субъекта приняты меры взыскания в виде штрафа на общую сумму 1 миллион 449 тысяч сомов, выдано 256 санитарных предписаний, для принятия мер в рамках законодательства переданы в правоохранительные органы материалы по 103 субъектам», — подчеркнули в ведомстве.

Со списком субъектов, работающих без медицинской лицензии, можно ознакомиться по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284777/
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