Сезон ОРВИ. Как попасть на прием к семейному врачу

В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В Министерстве здравоохранения рекомендуют в первую очередь обращаться за медицинской помощью в центры семейной медицины к семейным врачам. На период эпидемиологического подъема продлили график работы ЦСМ. По будням — до 20.00, выходным — до 18.00.

Узнать, к какому ЦСМ приписан, и записаться на прием к семейному врачу можно онлайн или обратившись в регистратуру центра по телефону, или придя в ЦСМ.

1 Как записаться на прием онлайн: 1. Через сайт единого портала цифрового здравоохранения i.med.kg: — выбрать вкладку «Онлайн-запись на прием к врачу»; — ввести ПИН и номер телефона; — выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время. После регистрации необходимо сохранить электронный талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема. 2. Через мобильное приложение Tunduk: — выбрать раздел «Мое здоровье»; — выбрать раздел «Онлайн-запись к врачу». Система автоматически отобразит ваши данные; — выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время. Необходимо сохранить информационный документ и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема. 3. Мобильное приложение MegaPay: — выбрать вкладку «Онлайн-запись к врачу» и нажать «Записаться». Доступно для идентифицированных пользователей приложения; — после подтверждения данных система автоматически отобразит вашу информацию; — выбрать нужного специалиста, удобную дату и время. Необходимо сохранить цифровой талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

2 Телефоны регистратур ЦСМ Бишкека: Если нет возможности зарегистрироваться онлайн, можно сделать это по телефону: ЦСМ № 1 — 0312644542; ЦСМ № 2 — 0312210357; ЦСМ № 3 — 0312325232; ЦСМ № 4 — 0312433907; ЦСМ № 5 — 0312635123; ЦСМ № 6 — 0312570284; ЦСМ № 7 — 0312662044; ЦСМ № 8 — 0312426962; ЦСМ № 9 — 0312211732; ЦСМ № 10 — 0312678274.