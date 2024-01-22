Сезон ОРВИ. Как попасть на прием к семейному врачу

В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В Министерстве здравоохранения рекомендуют в первую очередь обращаться за медицинской помощью в центры семейной медицины к семейным врачам. На период эпидемиологического подъема продлили график работы ЦСМ. По будням — до 20.00, выходным — до 18.00.
Узнать, к какому ЦСМ приписан, и записаться на прием к семейному врачу можно онлайн или обратившись в регистратуру центра по телефону, или придя в ЦСМ.
Как записаться на прием онлайн:
1. Через сайт единого портала цифрового здравоохранения i.med.kg:
— выбрать вкладку «Онлайн-запись на прием к врачу»;
— ввести ПИН и номер телефона;
— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.
После регистрации необходимо сохранить электронный талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.
2. Через мобильное приложение Tunduk:
— выбрать раздел «Мое здоровье»;
— выбрать раздел «Онлайн-запись к врачу». Система автоматически отобразит ваши данные;
— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.
Необходимо сохранить информационный документ и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.
3. Мобильное приложение MegaPay:
— выбрать вкладку «Онлайн-запись к врачу» и нажать «Записаться». Доступно для идентифицированных пользователей приложения;
— после подтверждения данных система автоматически отобразит вашу информацию;
— выбрать нужного специалиста, удобную дату и время.
Необходимо сохранить цифровой талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.
Телефоны регистратур ЦСМ Бишкека:
Если нет возможности зарегистрироваться онлайн, можно сделать это по телефону:
ЦСМ № 1 — 0312644542;
ЦСМ № 2 — 0312210357;
ЦСМ № 3 — 0312325232;
ЦСМ № 4 — 0312433907;
ЦСМ № 5 — 0312635123;
ЦСМ № 6 — 0312570284;
ЦСМ № 7 — 0312662044;
ЦСМ № 8 — 0312426962;
ЦСМ № 9 — 0312211732;
ЦСМ № 10 — 0312678274.
Экстренная помощь:
Если медицинская помощь нужна срочно, можно позвонить в Центр экстренной медицины: 103 (звонок и вызов бесплатные).
Вызвать частную скорую помощь. Контакты можно найти по ссылке.