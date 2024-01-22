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Общество

Сезон ОРВИ. Как попасть на прием к семейному врачу

В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В Министерстве здравоохранения рекомендуют в первую очередь обращаться за медицинской помощью в центры семейной медицины к семейным врачам. На период эпидемиологического подъема продлили график работы ЦСМ. По будням — до 20.00, выходным — до 18.00.

Узнать, к какому ЦСМ приписан, и записаться на прием к семейному врачу можно онлайн или обратившись в регистратуру центра по телефону, или придя в ЦСМ.

1

Как записаться на прием онлайн:

1. Через сайт единого портала цифрового здравоохранения i.med.kg:

— выбрать вкладку «Онлайн-запись на прием к врачу»;

— ввести ПИН и номер телефона;

— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.

После регистрации необходимо сохранить электронный талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

2. Через мобильное приложение Tunduk:

— выбрать раздел «Мое здоровье»;

— выбрать раздел «Онлайн-запись к врачу». Система автоматически отобразит ваши данные;

— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.

Необходимо сохранить информационный документ и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

3. Мобильное приложение MegaPay:

— выбрать вкладку «Онлайн-запись к врачу» и нажать «Записаться». Доступно для идентифицированных пользователей приложения;

— после подтверждения данных система автоматически отобразит вашу информацию;

— выбрать нужного специалиста, удобную дату и время.

Необходимо сохранить цифровой талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

2

Телефоны регистратур ЦСМ Бишкека:

Если нет возможности зарегистрироваться онлайн, можно сделать это по телефону:

ЦСМ № 1 — 0312644542;

ЦСМ № 2 — 0312210357;

ЦСМ № 3 — 0312325232;

ЦСМ № 4 — 0312433907;

ЦСМ № 5 — 0312635123;

ЦСМ № 6 — 0312570284;

ЦСМ № 7 — 0312662044;

ЦСМ № 8 — 0312426962;

ЦСМ № 9 — 0312211732;

ЦСМ № 10 — 0312678274.

3

Экстренная помощь:

Если медицинская помощь нужна срочно, можно позвонить в Центр экстренной медицины: 103 (звонок и вызов бесплатные).

Вызвать частную скорую помощь. Контакты можно найти по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284754/
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