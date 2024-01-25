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Общество
Сюжет: Полезные советы

Получить паспорт, не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы

Если вы устали от постоянных очередей в центрах обслуживания населения, то их можно избежать. Для этого работают мобильные группы выездного документирования населения.

У мобильных ЦОНов есть все оборудование для регистрации и документирования населения.

Где они работают

  • город Бишкек
  • город Ош

Джалал-Абадская область:

  • город Базар-Коргон
  • город Джалал-Абад

Баткенская область:

  • город Баткен
  • город Раззаков

Ошская область:

  • город Узген

Таласская область:

  • город Талас

Нарынская область:

  • город Нарын
  • Кочкорский район

Иссык-Кульская область:

  • село Кызыл-Суу
  • город Каракол

Чуйская область:

  • Сокулукский район

Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы:

  • регистрация по месту жительства;
  • обмен, утеря, первичное получение паспорта;
  • облачная электронная подпись;
  • паспорт в срочном порядке за три дня (Бишкек).

Стоимость выезда с одного человека:

Города Бишкек и Ош:

  • индивидуальный выезд — 1 тысяча 154 сома;
  • от 2 до 5 человек — 972 сома;
  • от 6 до 10 человек — 790 сомов;
  • от 11 и более человек — 607 сомов.

Регионы:

  • индивидуальный выезд — 938 сомов;
  • от 2 до 5 человек — 799 сомов;
  • от 6 до 10 человек — 660 сомов;
  • от 11 и более человек — 521 сом.

Для кого выезд бесплатный

Выезд мобильных групп для документирования социально уязвимых групп населения бесплатный:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • лица, проживающие в домах престарелых;
  • инвалиды I группы;
  • сироты и воспитанники детских домов.

Как вызвать мобильный ЦОН

Оформление заявок на выезд центров мобильных групп, а также уточнение имеющихся вопросов по телефонному номеру 119.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/280124/
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