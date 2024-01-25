Получить паспорт, не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы

Если вы устали от постоянных очередей в центрах обслуживания населения, то их можно избежать. Для этого работают мобильные группы выездного документирования населения.
У мобильных ЦОНов есть все оборудование для регистрации и документирования населения.
Где они работают
- город Бишкек
- город Ош
Джалал-Абадская область:
- город Базар-Коргон
- город Джалал-Абад
Баткенская область:
- город Баткен
- город Раззаков
Ошская область:
- город Узген
Таласская область:
- город Талас
Нарынская область:
- город Нарын
- Кочкорский район
Иссык-Кульская область:
- село Кызыл-Суу
- город Каракол
Чуйская область:
- Сокулукский район
Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы:
- регистрация по месту жительства;
- обмен, утеря, первичное получение паспорта;
- облачная электронная подпись;
- паспорт в срочном порядке за три дня (Бишкек).
Стоимость выезда с одного человека:
Города Бишкек и Ош:
- индивидуальный выезд — 1 тысяча 154 сома;
- от 2 до 5 человек — 972 сома;
- от 6 до 10 человек — 790 сомов;
- от 11 и более человек — 607 сомов.
Регионы:
- индивидуальный выезд — 938 сомов;
- от 2 до 5 человек — 799 сомов;
- от 6 до 10 человек — 660 сомов;
- от 11 и более человек — 521 сом.
Для кого выезд бесплатный
Выезд мобильных групп для документирования социально уязвимых групп населения бесплатный:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- лица, проживающие в домах престарелых;
- инвалиды I группы;
- сироты и воспитанники детских домов.
Как вызвать мобильный ЦОН
Оформление заявок на выезд центров мобильных групп, а также уточнение имеющихся вопросов по телефонному номеру 119.