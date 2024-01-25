Получить паспорт, не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы

Если вы устали от постоянных очередей в центрах обслуживания населения, то их можно избежать. Для этого работают мобильные группы выездного документирования населения.

У мобильных ЦОНов есть все оборудование для регистрации и документирования населения.

Где они работают город Бишкек

город Ош Джалал-Абадская область: город Базар-Коргон

город Джалал-Абад Баткенская область: город Баткен

город Раззаков Ошская область: город Узген Таласская область: город Талас Нарынская область: город Нарын

Кочкорский район Иссык-Кульская область: село Кызыл-Суу

город Каракол Чуйская область: Сокулукский район

Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы: регистрация по месту жительства;

обмен, утеря, первичное получение паспорта;

облачная электронная подпись;

паспорт в срочном порядке за три дня (Бишкек).

Стоимость выезда с одного человека: Города Бишкек и Ош: индивидуальный выезд — 1 тысяча 154 сома;

от 2 до 5 человек — 972 сома;

от 6 до 10 человек — 790 сомов;

от 11 и более человек — 607 сомов. Регионы: индивидуальный выезд — 938 сомов;

от 2 до 5 человек — 799 сомов;

от 6 до 10 человек — 660 сомов;

от 11 и более человек — 521 сом.

Для кого выезд бесплатный Выезд мобильных групп для документирования социально уязвимых групп населения бесплатный: ветераны Великой Отечественной войны;

лица, проживающие в домах престарелых;

инвалиды I группы;

сироты и воспитанники детских домов.