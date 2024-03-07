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Общество

Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана

По данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, в загранучреждениях КР круглосуточно работают телефоны экстренной связи для оперативной помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

 

Горячая линия консульского департамента МИД: +996999312002.

Центральная Азия

Казахстан:

  • Астана: +77761248833;
  • Алматы: +77055489787;

Таджикистан: +992887782223;

Туркменистан: +99365694059;

Узбекистан: +998908292967. 

Россия
  • Москва: +79251155047;
  • Санкт-Петербург: +79295123905;
  • Владивосток: +79647138517;
  • Екатеринбург: +79911993595;
  • Иркутск: +79149243632;
  • Красноярск: +79950960675;
  • Новосибирск: +79538017818;
  • Сургут: +79821591292;
  • Южно-Сахалинск: +79160940011;
  • Якутск: +79164455275. 

Европа

Австрия: +436677687295;

Азербайджан: +994553124736;

Беларусь: +375257827687;

Бельгия: +32495903331;

Венгрия: +36302377207;

Великобритания: +447407131245;

Германия:

  • Берлин: +4917680835260;
  • Франкфурт-на-Майне: +4917681391642;

Италия: +393664937577;

Украина: 0991148307;

Франция: +33615117699;

Швейцария: +41782231566. 

Азия

Афганистан: +93778068454;

Индия: +919810304863;

Иран: +989352505226;

Катар: +97450667001;

Китай:

  • Пекин: +861064681348;
  • Гуанчжоу: +8619866690360;
  • Урумчи: 13199856778;

Малайзия: +601128367815;

Пакистан: +923303717771;

Саудовская Аравия: +966583769945;

ОАЭ: +97125584955, +971508172056;

Турция:

  • Анкара: +905456896800;
  • Анталия: +905465570471;
  • Стамбул: +905351077212;

Южная Корея: +821097800952;

Япония: +817038755427. 

США
  • Вашингтон: +12022562924;
  • Чикаго: +13129293442.

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/277200/
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