Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана

По данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, в загранучреждениях КР круглосуточно работают телефоны экстренной связи для оперативной помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Горячая линия консульского департамента МИД: +996999312002.
Центральная Азия
Казахстан:
- Астана:
+77761248833; Алматы: +77055489787;
Таджикистан: +992887782223;
Узбекистан: +998908292967.
Россия
Москва: +79251155047; Санкт-Петербург: +79295123905; Владивосток: +79647138517; Екатеринбург: +79911993595; Иркутск: +79149243632; Красноярск: +79950960675; Новосибирск: +79538017818; Сургут: +79821591292; Южно-Сахалинск: +79160940011; Якутск: +79164455275.
Европа
Австрия: +436677687295;
Азербайджан: +994553124736;
Беларусь: +375257827687;
Великобритания: +447407131245;
Германия:
- Берлин: +4917680835260;
- Франкфурт-на-Майне: +4917681391642;
Италия: +393664937577;
Украина: 0991148307;
Азия
Индия: +919810304863;
Иран: +989352505226;
Китай:
- Пекин: +861064681348;
- Гуанчжоу: +8619866690360;
- Урумчи: 13199856778;
Малайзия: +601128367815;
Пакистан: +923303717771;
Саудовская Аравия: +966583769945;
Турция:
- Анкара: +905456896800;
- Анталия: +905465570471;
- Стамбул: +905351077212;
Южная Корея: +821097800952;
Япония: +817038755427.
США
Вашингтон: +12022562924; Чикаго: +13129293442.