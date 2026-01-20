Дипломаты обсудили открытие Генерального консульства Кыргызстана в Сочи

Вопрос реализации инициативы по открытию Генерального консульства Кыргызской Республики в Сочи (Россия) обсудили сегодня замминистра иностранных дел КР Алмаз Имангазиев и генконсул РФ в городе Ош Роман Свистин.

Как отметила пресс-служба МИД, дипломаты обсудили широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества в консульской сфере.

Они также затронули аспекты оперативного взаимодействия компетентных органов. Работа направлена на обеспечение надежной защиты прав и законных интересов граждан обоих государств.

В ходе протокольной части встречи Роман Свистин вручил Алмазу Имангазиеву оригинал консульского патента.

В завершение беседы стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления партнерства и подтвердили обоюдную готовность к активному укреплению взаимодействия в консульской сфере.