В Бишкеке открылось Почетное консульство Черногории

В Бишкеке прошли сразу два значимых кыргызско-черногорских мероприятия — официальные переговоры и открытие почетного консульства.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с коллегой из Черногории Эрвином Ибрагимовичем, прибывшим с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом в КР.

В ходе переговоров Жээнбек Кулубаев подробно проинформировал коллегу о проводимых в Кыргызстане масштабных политических и экономических преобразованиях, направленных на устойчивое развитие и создание благоприятного инвестиционного климата. Особое внимание уделено реализации проектов регионального значения, таких как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и ГЭС «Камбар-Ата-1».

Перейдя к вопросам двусторонней повестки, главы внешнеполитических ведомств отметили схожесть Кыргызстана и Черногории: оба государства являются динамично развивающимися горными странами, обладающими богатыми водными ресурсами и значительным туристическим потенциалом. В этом контексте министры акцентировали внимание на перспективах партнерства в сфере гидроэнергетики и «зеленой» экономики, а также договорились об активном обмене опытом в области туризма.







Отмечена важность продвижения совместной горной повестки, сотрудничества в области адаптации к изменениям климата и охраны окружающей среды.

В этом контексте кыргызская сторона пригласила черногорскую делегацию принять участие в VI Всемирных играх кочевников и втором Глобальном горном саммите «Бишкек+25».

Практическим итогом встречи стало подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2026–2027 годы и меморандума о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.

В этот же день в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Черногории, его возглавил Бекназар Асанов.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров отметил: между странами много общего — это горы и чистое небо, что создает основу для взаимопонимания и сотрудничества.

Эрвин Ибрагимович в своем выступлении подчеркнул важность визита и выразил надежду на дальнейшее развитие диалога.

«Черногория имеет свое четкое видение развития после 20-летней независимости. Мы продолжаем вносить вклад в мировую стабильность и заинтересованы в создании новых связей, новых путей и возможностей в туризме, энергетике и сельском хозяйстве», — сказал он.

Он добавил, что в последние годы отношения между двумя странами динамично развиваются.

«Мы провели конструктивный диалог не только на официальных встречах, но и в неформальной обстановке. Необходимо усиление экономического сотрудничества и дружбы между народами», — уточнил министр.

Почетный консул Бекназар Асанов отметил значимость события и поблагодарил за оказанное доверие:

«Черногория интересна своими горами и морем, Кыргызстан — величественным Тянь-Шанем и озером Иссык-Куль. Эти особенности формируют особый характер народов».

Он также выразил гордость за возможность представлять свою страну и подчеркнул важность укрепления взаимопонимания и сотрудничества между государствами.

Представитель бизнес-сообщества Аскар Салымбеков поздравил участников от имени деловых кругов и отметил, что в обеих странах живут гордые, храбрые и гостеприимные люди. По его словам, развитие туризма является важным направлением, и кыргызстанцам есть чему поучиться у черногорцев в этой сфере.

Открытие консульства, как подчеркнули участники, станет важным шагом в укреплении кыргызско-черногорских отношений и развитии двустороннего сотрудничества.