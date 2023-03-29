В Бишкеке 29 марта облачно, вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 12 часов 33 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.29. Полный календарь Орозо-2023 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

Отключение газа, света, воды

9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Калмурзаева, Чар, Молдокулова, Куйручук);

9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 1/4, отрезки улиц Токольдош, Саратовской, Курманджан Датки, Ашхабадской, Ошской, Московской, Бейшеналиевой, Манасчи Сагынбая, Сухомлинова, 6-я линия, Айни, Джунусалиева, Целинной, проспектов Чингиза Айтматова, Манаса, переулок Ошский, жилмассивы «Киргизия-1» (улицы Таалай, Карельскя, Онежская, Улан, Кожомкулова, Западная, Оман), «Арча-Бешик» (улицы Таалай, Абдрахманова, Улан-1, Улан-2, Улан-4), «Чон-Арык» (улицы Онежская, Абдрахманова), «Ынтымак» (улицы Улан, Таалай);

13.00-17.30 — отрезки улицы Елебесова, Аул;

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Солтон-Сары, Арпа, Нур-Ордо, Кырчын, Кетмен-Тобо);

11.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Баба-Ата, Суулу-Тор);

13.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Апшыр, Ахунбаева, Каркыра, Алтын-Ордо);

9.30-15.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, Чагая, переулок Колхозный);

9.30-18.00 — отрезки улиц Аска-Таш, Бийле-Кол, Васильева, Жайылма, Кеминской, Кедейкан, Керемет, Кронштадтской, Месароша, Набережной, Профсоюзной, Семетей, Темировской, Садовой, переулок Кеминский, «110-й квартал».

У кого намечается той

Жылдыз Садырбаева

Родилась 29 марта 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Мирлан Мурзаев

Родился 29 марта 1990 года. Член национальной сборной КР по футболу (нападающий).

Памятные даты

День рождения «Кока-Колы»

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Джон Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по 5 центов за стакан. На первых порах напиток раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир