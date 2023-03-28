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Общество

Жители приграничных сел Баткена жалуются на трудности при получении пособий

Жители приграничных сел Баткенской области жалуются на трудности при получении пособий для детей. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, Атыр Абдрахматова с 14 по 21 марта приняла граждан в районных и сельских управах. Большинство вопросов касалось нарушения прав на получение для детей гарантированной социальной помощи от государства.

Жители с января 2023 года сталкиваются с проблемой при получении пособий для детей, они не могут взять необходимую справку для предоставления в местный орган соцзащиты.

Омбудсмен призывает госорганы принять меры. «Государственная политика по внедрению цифровизации не должна становиться препятствием для получения пенсии и пособий. Кабинет министров в срочном порядке должен принять меры и обеспечить права детей на пособия», — сказала она.

Атыр Абдрахматова отметила, что цифровизация системы государственного управления не должна усложнять жизнь простых граждан, создавая им барьеры в документировании и получении социальных пособий и выплат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261786/
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