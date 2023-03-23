Кыргызстан занимает второе место в рейтинге дружественных для России стран. На первом месте Беларусь. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщила заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева.

Анализ охватывал 2022 год и включал в себя выступления официальных лиц, публикации в СМИ, социальных сетях, публичные мероприятия и прочее.

«Наиболее высокие оценки получены по группам коммуникаций в образовании. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» планируется в 2023-м направить для работы в школы Кыргызстана 150 российских специалистов. РФ помогает республике строить общеобразовательные учреждения с обучением на русском языке в девяти населенных пунктах. Высокие оценки получены и по группе экономических коммуникаций. Учрежден и функционирует Российско-Кыргызский фонд развития, которым по состоянию на сентябрь 2022 года одобрено более 3 тысяч 200 проектов. Риски для этой группы коммуникации связаны с возможными последствиями санкционной политики западных стран в отношении России», — сказала Валентина Комлева.

Анализ также показал, что во внешнеполитической коммуникации наблюдались напряженные моменты. В том числе они связаны с эскалацией конфликта на кыргызско-таджикской границе. Власти КР остались не удовлетворены позицией РФ по конфликту и непризнанием факта агрессии со стороны Таджикистана. По мнению экспертов, это повлияло на отмену учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022» на территории Кыргызстана.

Заместитель директора института также отметила, что в Национальной стратегии развития Кыргызстана на 2018-2040 годы Россия закреплена в качестве стратегического партнера. КР воздерживается от участия в голосованиях Генассамблеи ООН по вопросам референдумов в Донбассе, выплаты репараций Украине и прочих. Республика придерживается нейтральной позиции в отношении СВО.