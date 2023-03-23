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Общество

Российские авиаперевозчики возобновляют прямые рейсы на Иссык-Куль

Российские авиаперевозчики возобновляют прямые рейсы на Иссык-Куль. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

По ее данным, в туристическом сезоне 2023 года две российские авиакомпании вновь запустят прямые рейсы из Москвы на озеро Иссык-Куль. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» анонсировали запуск прямых полетных программ из Москвы в Тамчи (Иссык-Куль) в летнем расписании.

В сравнении с прошлым летним сезоном рейсов станет больше и начнутся они раньше: не в июне, а в конце апреля — начале мая. «Аэрофлот» откроет рейсы в Тамчи 2 мая и будет выполнять четыре рейса в неделю (год назад было два раза в неделю), а «Уральские авиалинии» с 27 апреля будут летать по направлению из Домодедово ежедневно. Перелет из Москвы займет около 4,5-5 часов.

В сравнении с прошлым годом тарифы выросли на 20-25 процентов.

«Прямые рейсы на Иссык-Куль в прошлом году были хорошо востребованы, в этом году уже есть туристы, которые ждут прямых перелетов. В мае запланирован рекламный тур на Иссык-Куль, и судя по тому, как быстро он был набран, делаем вывод о том, что направление будет востребованным и в этом году», — сообщили в компании «Русский Экспресс».

По наблюдениям туроператоров, в основном на Иссык-Куль путешествовали туристы возрастной категории 40+. Также были заявки как от семей с детьми разного возраста, так и от активных туристов, которые бронировали экскурсионные или комбинированные туры на озеро.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Сергей Ромашкин полагает, что туры на Иссык-Куль будут пользоваться и в этом сезоне стабильным спросом. Тем не менее, как отмечает эксперт, аудитория этого направления несколько ограничена.

«Это в основном или выходцы из Кыргызстана, или же те россияне, которые бывали в этой стране раньше и уже понимают, чем можно заняться на Иссык-Куле и в его окрестностях. Другими словами, это преимущественно туристы, которые «в теме», но таких относительно немного», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261371/
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