Биометрия заменит паспорт при посадке на рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Нововведения ожидаются во второй половине 2026 года, сообщил авиаперевозчик.

Пассажиры «Аэрофлота» смогут полностью пройти предполетный контроль в аэропорту с помощью биометрии, не используя паспорт, говорится в сообщении.

Биометрическая система позволит пассажирам зарегистрироваться на рейс, пройти в зону вылета и сесть в самолет на гейте только по данным лица. Запуск станет возможным после завершения согласования необходимых нормативных регламентов с государственными органами, добавили в «Аэрофлоте».

Технология была предварительно протестирована в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга совместно со специалистами Центра биометрических технологий.

Как уточнил перевозчик, пассажиры смогут заранее подключить сервис на сайте компании. При этом у них сохранится выбор: воспользоваться для посадки традиционным способом с паспортом или новой биометрической системой.