12:16
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

Биометрия заменит паспорт при посадке на рейсы авиакомпании «Аэрофлот»

Биометрия заменит паспорт при посадке на рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Нововведения ожидаются во второй половине 2026 года, сообщил авиаперевозчик.

Пассажиры «Аэрофлота» смогут полностью пройти предполетный контроль в аэропорту с помощью биометрии, не используя паспорт, говорится в сообщении.

Биометрическая система позволит пассажирам зарегистрироваться на рейс, пройти в зону вылета и сесть в самолет на гейте только по данным лица. Запуск станет возможным после завершения согласования необходимых нормативных регламентов с государственными органами, добавили в «Аэрофлоте».

Технология была предварительно протестирована в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга совместно со специалистами Центра биометрических технологий.

Как уточнил перевозчик, пассажиры смогут заранее подключить сервис на сайте компании. При этом у них сохранится выбор: воспользоваться для посадки традиционным способом с паспортом или новой биометрической системой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355570/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
«Аэрофлот» доставил почти полмиллиона пассажиров в/из Кыргызстана
В России при авиаперевозках будет внедряться биометрия
Десятки рейсов «Аэрофлота» отменены: хакерская атака на серверы авиакомпании
В России начали отключать связь иностранцам без биометрии
Биометрические данные теперь сдают при въезде в Россию и через аэропорт Внуково
В РФ эксперимент по сдаче биометрии мигрантами на границе начнется с 1 декабря
Обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию предлагают власти России
Российские авиаперевозчики возобновляют прямые рейсы на Иссык-Куль
«Аэрофлот» объявил об увеличении авиарейсов на озеро Иссык-Куль
«Аэрофлот» с 16 июня открывает новый регулярный рейс на озеро Иссык-Куль
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
23 декабря, вторник
12:01
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкек...
12:00
От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
11:56
Депутат: Вузы ввели практику штрафовать студентов за отсутствие на учебе
11:50
Депутат призвал кабмин не на бумаге, а на деле улучшать жизнь кыргызстанцев
11:49
Биометрия заменит паспорт при посадке на рейсы авиакомпании «Аэрофлот»