Ресторан «Нарын». От памятника архитектуры до отеля Хабибулы Абдукадыра

В Бишкеке остается все меньше и меньше мест, которые бы сохраняли архитектурную историю города. Ресторан «Нарын» когда-то входил в общий ансамбль площади Победы. Сейчас на его месте собираются строить очередной отель.

При этом еще пару лет назад власти обещали, что в центре столицы появится новая зеленая зона.

Редакция 24.kg собрала историю объекта за последние несколько лет и проследила, как от идеи создать сквер власти снова вернулись к многоэтажной элитке.

Здесь будет «Хуалинь»

Вокруг ресторана «Нарын» много лет шли судебные разбирательства, которые завершились в мае 2017 года. Тогда же по его периметру начали устанавливать ограждение. В Минкультуры сообщили, что объект утратил историческую ценность.

Его не исключили из Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, но в перечне сделали соответствующую отметку.

Тогда же стало известно, что ресторан «Нарын» снесут. Разбирать здание начали в ноябре 2017-го. В тот же день состоялся градостроительный совет, на котором и выяснилась дальнейшая судьба объекта.

Фото Владислава Ногая. Ресторан «Нарын» начали сносить в ноябре 2017 года

Оказалось, что территория принадлежит китайскому инвестору. Он собирался строить отель «Хуалинь». По замыслу он должен был состоять из 23 этажей. Из них 20 предлагалось сделать наземными и 3 — подземными для парковки.

Реализовать проект собиралось ОсОО De He Co LTD совместно с ЗАО «Нарын». Но Союз архитекторов выступил против. Бишкекглавархитектура поддержала предложение. От затеи строить отель власти отказались. Но было одно но. Город должен был предоставить инвесторам равнозначный участок для их затеи. После этого решения стройка на объекте приостановилась.

Быть скверу или не быть?

Когда развивался скандал вокруг ресторана «Нарын», мэром Бишкека был Албек Ибраимов. Одним из его доводов против строительства многоэтажного отеля было отсутствие в столице техники для тушения пожаров в высотках. Кроме того, градоначальник считал, что здание высотой 110 метров испортит облик площади Победы.

Албек Ибраимов обещал, что на месте снесенного ресторана «Нарын» появится новый сквер.

Но власть сменилась, а вместе с ней и отношение к будущему объекта. Новый мэр Бишкека Азиз Суракматов заявил, что город не сможет предоставить инвестору равнозначный участок в центре для строительства отеля.

После смены власти в октябре 2020 года в столице появился и новый градоначальник. Им стал Балбак Тулобаев, который заявил, что вопрос о разбивке сквера на месте ресторана «Нарын» никогда не рассматривался. Тогда же он сообщил, что на территории появится многопрофильный центр.

«Инвестиции будут турецкие. Участок купили за $7 миллионов. Там будет многопрофильный центр: гостиница, торговый центр, офисы. Градсовет они прошли», — сказал Балбак Тулобаев.

А что такого?

Строительные работы начались в мае прошлого года. При этом власти отнекивались и заявляли, что не знают о каких-либо работах на объекте.

Тайное стало явным в начале марта 2023-го. Президент Садыр Жапаров лично заложил капсулу под строительство нового 37-этажного комплекса.

При этом властей не смущают ни вопросы безопасности, ни сохранение архитектурного облика площади Победы. Кроме того, глава государства подтвердил, что строить бизнес-центр будет партнер и сват бывшего заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова Хабибула Абдукадыр. Он является одним из героев расследований о коррупционных схемах на кыргызстанской таможне.

Убитый в Стамбуле предприниматель Айеркен Саймаити рассказывал журналистам, что Хабибула Абдукадыр перевозил груз из Китая в Узбекистан через кыргызстанскую таможню в Ошской области контрабандным путем при покровительстве Райымбека Матраимова.

Кому принадлежит участок

Есть и еще один интересный факт. После начала стройки сменились официальные сведения о владельцах участка. Сейчас в базе данных Госрегистра значится, что он принадлежит мэрии Бишкека и ЗАО «Нарын». Упоминания об ОсОО De He Co LTD с руководителем Ли Дженцзе больше нет.

Да и сама компания, как оказалось, сменила название. Поиск в базе данных Министерства юстиции по ее ИНН выдает другие сведения. Теперь это ОсОО «Бостон Сали» с учредителем Палваном Неби. Фирма прошла перерегистрацию в октябре 2019 года и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ЗАО «Нарын» прошло перерегистрацию в августе 2020-го. Сейчас его руководителем указан Нарынбек Сатыбалдиев. Он является бывшим генеральным директором государственного предприятия «Кыргызкомур».