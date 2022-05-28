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Общество

Стройка началась. Что будет на месте снесенного ресторана «Нарын» в Бишкеке

На месте снесенного ресторана «Нарын» в Бишкеке начались строительные работы. Что именно возведут на участке, чиновники пока скрывают.

На территории, огражденной бетонными плитами, находятся рабочие и спецтехника — экскаваторы и грузовики. С участка вывозят мусор и обломки снесенного здания. Журналистам запретили заходить на территорию.

В Свердловской райадминистрации, куда 24.kg обратилось за комментариями, посоветовали уточнить в Бишкекглавархитектуре. Однако и в БГА, как выяснилось, не знают о происходящем на объекте. В госучреждении сообщили, что у них нет информации о выдаче документов на строительство.

На заседании Бишкекского горкенеша градоначальник Эмилбек Абдыкадыров признался, что мэрия порой сама не в курсе, где, кто и что строит. «Они берут заключение в Госстрое. Мы обсудили с ведомством этот вопрос. Будет открыта новая структура, институт, который будет следить за строительством. Без его решения никто не сможет ничего строить», — сообщил он.

Напомним, ресторан «Нарын» снесли в конце октября 2017 года. На его месте планировали построить отель «Хуалинь». Однако после резонанса в обществе и критики Союза архитекторов на Градостроительном совете решили, что для отеля найдут другой участок.

Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов обещал, что на этом месте разобьют новый сквер. Но Азиз Суракматов заявил, что для обмена владельцу должны предоставить равнозначный участок, а в центре столицы такого нет. В январе 2021-го и. о. градоначальника Балбак Тулобаев говорил, что на месте ресторана «Нарын» построят многопрофильный центр: гостиницу, торговый центр, офисы.

«Инвестиции будут турецкие. Градсовет они прошли. Сейчас идет проектирование. Они сказали, что в этом году планируют закончить проектирование и начать строительство», — сказал он.

Балбак Тулобаев добавил, что участок купили за $7 миллионов. «При мне разговор о сквере не шел, мы этот вопрос не рассматривали», — отметил он.

Пока не известно, поменялись ли с тех пор планы городских властей и какой сюрприз они нам готовят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235056/
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