Стройка началась. Что будет на месте снесенного ресторана «Нарын» в Бишкеке

На месте снесенного ресторана «Нарын» в Бишкеке начались строительные работы. Что именно возведут на участке, чиновники пока скрывают.
На территории, огражденной бетонными плитами, находятся рабочие и спецтехника — экскаваторы и грузовики. С участка вывозят мусор и обломки снесенного здания. Журналистам запретили заходить на территорию.
В Свердловской райадминистрации, куда 24.kg обратилось за комментариями, посоветовали уточнить в Бишкекглавархитектуре. Однако и в БГА, как выяснилось, не знают о происходящем на объекте. В госучреждении сообщили, что у них нет информации о выдаче документов на строительство.
На заседании Бишкекского горкенеша градоначальник Эмилбек Абдыкадыров признался, что мэрия порой сама не в курсе, где, кто и что строит. «Они берут заключение в Госстрое. Мы обсудили с ведомством этот вопрос. Будет открыта новая структура, институт, который будет следить за строительством. Без его решения никто не сможет ничего строить», — сообщил он.
Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов обещал, что на этом месте разобьют новый сквер. Но Азиз Суракматов заявил, что для обмена владельцу должны предоставить равнозначный участок, а в центре столицы такого нет. В январе 2021-го и. о. градоначальника Балбак Тулобаев говорил, что на месте ресторана «Нарын» построят многопрофильный центр: гостиницу, торговый центр, офисы.
«Инвестиции будут турецкие. Градсовет они прошли. Сейчас идет проектирование. Они сказали, что в этом году планируют закончить проектирование и начать строительство», — сказал он.
Балбак Тулобаев добавил, что участок купили за $7 миллионов. «При мне разговор о сквере не шел, мы этот вопрос не рассматривали», — отметил он.
Пока не известно, поменялись ли с тех пор планы городских властей и какой сюрприз они нам готовят.