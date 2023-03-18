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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 марта облачно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 12 часов 1 минуты.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

У кого намечается той

Одилжон Абдурахманов

Родился 18 марта 1996 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.

Памятные даты

Первый выход человека в открытый космос

из интернета
Фото из интернета. Космонавт

Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» создан специальный скафандр «Беркут». А тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.

Люди, которые меняли мир

Родился летчик Ишембай Абдраимов

В 1914 году в селе Бос-Больтек родился кыргызский и советский летчик Ишембай Абдраимов.

Первый кыргызский пилот. Один из зачинателей кыргызской гражданской авиации. В 1933-м на легком биплане У-2 и двухмоторном пассажирско-транспортном самолете Ли-2 проложил многие авиамаршруты по высокогорным районам Кыргызстана. Налетал свыше 17 тысяч часов. Освоил 16 типов воздушных судов.

В течение 25 лет был шефом-пилотом первых руководителей республики. Именем Ишембая Абдраимова названы Кыргызский авиационный колледж, улица в Бишкеке, самолет «Боинг 737-400» авиакомпании Air Kyrgyzstan.

Умер в 2001 году.

Родился госдеятель Эмильбек Абакиров.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Эмильбек Абакиров

Родился 18 марта 1929 года в селе Ак-Кудук Кочкорского района.

В декабре 1973 года избран председателем Кыргызского республиканского совета профсоюзов. На этом посту проработал до октября 1995-го.

В 1976 году избирался делегатом XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989 году избран народным депутатом СССР. Являлся членом комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям. Четыре раза избирался депутатом Верховного совета Киргизской ССР.

За доблестную трудовую деятельность удостоен ряда орденов и наград.

Умер 22 января 2022 года.

Погиб летчик Исмаилбек Таранчиев

ru.sputnik.kg
Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944-го на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261135/
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