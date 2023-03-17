Массовые аресты. Мать Улукбека Маматаева обратилась к президенту

Мать члена комитета по защите Кемпир-Абада Улукбека Маматаева, обвиняемого в попытке организации массовых беспорядков с целью свержения власти, обратилась к президенту Садыру Жапарову.

Отметим, ранее Улукбек Маматаев прооперирован. Он находится в реанимации. Состояние врачи оценивают как тяжелое. Поскольку меру пресечения активисту не меняли, после выписки из больницы его этапируют в следственный изолятор.

Мать Улукбека Маматаева Ирсалат Абдуразакова напомнила Садыру Жапарову его же слова, что «даже детеныши змеи не должны быть за решеткой. Врагу такого не пожелаешь».

«В тяжелых условиях СИЗО хронические болезни резко обостряются и появляются новые, которых не было. Улукбек оказался на операционном столе вследствие того, что у него не было возможности получать необходимое лечение. Я обращаюсь с требованием выпустить моего сына под домашний арест. Пусть следствие продолжается, но отпустите Улукбека! Он никуда не сбежит. Эти дни пройдут, но никто не вернет здоровье сына. Президент Садыр Жапаров, вы сами пережили подобные дни. Поэтому требуем у вас справедливости. Пользуясь случаем, выражаю благодарность честным журналистам, которые доносят только правду», — заключила она.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.