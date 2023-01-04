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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Эксперты ВОЗ обсудили рост заболеваемости в Китае

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Китае эксперты Всемирной организации здравоохранения собрались в Женеве, чтобы обсудить дальнейшие шаги в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что на встречу Технической консультативной группы по COVID-19 пригласили китайских ученых. Группа, в состав которой входят 30 экспертов, сформирована в июне 2020 года. В ее задачу входит изучение информации о мутациях коронавируса и оценка опасности новых вариантов. Последний раз она собиралась в октябре прошлого года.

Ранее в ВОЗ сообщали о том, что китайских ученых попросили представить подробные данные о геномном секвенировании SARS-CoV-2. Глава Всемирной организации здравоохранения призвал Китай делиться информацией о своей стратегии по борьбе с COVID-19. Он предложил Китаю поддержку ВОЗ в этой области, а также помощь в преодолении скептицизма в отношении вакцин.

Эксперты ВОЗ также рекомендовали Китаю укрепить меры в области геномного секвенирования и отслеживания распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, с 2020 года Китай придерживался политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Однако в декабре власти страны отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254943/
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