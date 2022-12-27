Конфликт в Украине. Главные новости 27 декабря к этому часу

Специальная военная операция России в Украине продолжается десять месяцев. Она началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Кроме того, 30 сентября он подписал указы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей.

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Боевые действия* Минобороны РФ: Минобороны показало видео военнопленного ВСУ, который рассказал, как украинское командование бросило их на позициях на неопределенный срок без еды и воды. Сводка Генштаба ВСУ: Фото со страницы Генштаба ВСУ. Украинские военные За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Первомайское и Площадка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огненное поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это — Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

25 декабря украинские военные поразили сосредоточение живой силы российских войск возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников ФСБ РФ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения армии РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Обзор Американского института изучения войны (ISW): Главной темой обзора стали высказывания российского президента Владимира Путина от 25 декабря, в которых некоторые усмотрели намек на готовность к переговорам. ISW пишет, что это ошибочная интерпретация: Путин говорил о возможности переговоров о судьбе (разделе) Украины с Западом, как и раньше. О переговорах напрямую с Украиной он не говорил, и вообще его слова свидетельствуют о том, что он по-прежнему не считает эту страну, способной к самостоятельным действиям. Также ISW обращает внимание на сообщение Главного управления разведки Украины (ГУР) о том, что новым командующим Западным военным округом назначен ставленник Пригожина генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Связи Никифорова с «Вагнером» можно проследить до российской гибридной кампании на Донбассе в 2014-2015 годах. По данным расследования Bellingcat (признана в России «нежелательной организацией»), в то время он был начальником штаба 58-й армии, которая составляла основу сил «сепаратистов» и их материальную базу. СБУ также выяснила, что именно Никифоров отдал приказ Дмитрию Уткину (более известному по позывному «Вагнер», который постепенно стал восприниматься как название всей ЧВК Пригожина) сбить транспортный самолет Ил-76 в июне 2014 года. Фото из Telegram Владимира Зеленского Данные Британской разведки: Последние 48 часов боевые действия в Украине были по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута в Донецкой области и возле Сватово в Луганской. Россия предпринимает частые, но некрупные атаки в этих районах, в результате которых лишь небольшая территория перешла в руки российских военных. Украинская армия продолжает удерживать Бахмут, который уже несколько месяцев остается целью для России. «Вы видите, насколько мужественно держится Бахмут, наши воины наносят потери врагу — и он не может продвигаться дальше», — заявила накануне в телеэфире замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Там было незначительное продвижение, но вытеснили врага, и на сегодня враг пытается окружить город, и у него тоже это не получается», — добавила она. Американский Институт изучения войны (ISW) ранее писал в своем обзоре, что темп наступления российских войск в районе Бахмута замедлился в последние дни, а воюющая там «ЧВК Вагнера» несет тяжелые потери. Украинские источники утверждали, что еще 21 декабря российских военных удалось вытеснить с восточной окраины Бахмута. Минобороны России на прошлой неделе заявляло, что близ Бахмута «нанесено поражение опорным пунктам противника». Неделю назад украинских военных в Бахмуте посетил президент Украины Владимир Зеленский. *В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Новый год со светом Министр энергетики Украины Герман Галущенко пообещал, что при отсутствии новых повреждений энергетической инфраструктуры украинцы смогут встретить новый, 2023 год со светом. Фото из Telegram Владимира Зеленского Он надеется, что даже если будут попадания, то энергетики быстро смогут восстановить систему. «Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть каждый час. Мы мониторим ситуацию круглосуточно, работают энергетики, работают штабы, и мы видим, как улучшается ситуация в энергосистеме», — заявил Галущенко. Также глава Минэнергетики сообщил, что сейчас проходят проверки несправедливых отключений пользователей. Руководителей энергокомпаний, вина которых будет доказана, оштрафуют и сделают это публично.