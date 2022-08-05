COVID-19 в мире. Заразились более 581,9 миллиона, умерли более 6,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 521 тысячу 706 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 581 миллион 981 тысяча 235 человек. Больше всего в США (91 миллион 961 тысяча 519), Индии (44 миллиона 87 тысяч 37), Бразилии (33 миллиона 964 тысячи 494), Франции (34 миллиона 206 тысяч 310), Великобритании (23 миллиона 581 тысяча 666), России (18 миллионов 382 тысячи 278), Турции (15 миллионов 889 тысяч 495), Аргентине (9 миллионов 560 тысяч 307), Иране (7 миллионов 426 тысяч 30), Колумбии (6 миллионов 278 тысяч 998), Испании (13 миллионов 245 тысяч 996), Италии (21 миллион 213 тысяч 559) и Германии (31 миллион 178 тысяч 705).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 412 тысяч 627. За сутки показатель вырос на 3 тысячи 392 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 32 тысячи 820 человек, Бразилии — 679 тысяч 536, Индии — 526 тысяч 530, Мексике — 328 тысяч 128, России — 374 тысячи 849, Великобритании — 185 тысяч 759, Италии — 172 тысячи 729.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 203 тысячи 776 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 449 тысяч 679, Узбекистане — 243 тысячи 232, Таджикистане — 17 тысяч 721.