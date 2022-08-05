Члены Арабской координационной группы (АКГ) выделят на развитие сферы образования Кыргызстана $100 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, договоренность достигнута на IV заседании АКГ, члены которой примут участие в реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики на 2022-2026 годы, в частности развитии образования.

По словам главы ведомства Алмазбека Бейшеналиева, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Кыргызская Республика имеет право на получение гранта в $15 миллионов и кредита размером $85 миллионов.

«Планируется, что грант будет направлен на повышение качества обучения и обеспечение учебниками. Половина кредита от Исламского банка развития, Фонда развития Абу-Даби и других членов АКГ будет использована на строительство детских садов, другая половина — на строительство школ. Это позволит охватить еще 45 тысяч детей дошкольным образованием, и еще 45 тысяч детей смогут пойти в новые школы, а 3 тысячи воспитателей и учителей будут обеспечены рабочими местами», — сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что для решения проблемы с нехваткой школ и детских садов в Кыргызстане у Арабского координационного совета попросили $60 миллионов.