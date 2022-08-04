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Общество

Поиски четырехлетней девочки на Иссык-Куле. Волонтеры обратились к президенту

Волонтеры, участвовавшие в поисках утонувшей четырехлетней девочки Аиши Мурдиновой на Иссык-Куле, обратились к президенту Садыру Жапарову. Видеообращение на своей странице Instagram опубликовала футболистка Айдана Оторбаева.

«Сегодня 18-й день поисков Аиши. Человеческих ресурсов очень мало, не говоря уже о технике. Прерывистых поисков на катерах местных жителей и МЧС — недостаточно. Нужно больше ресурсов, чтобы эти поиски были максимально эффективны. Мы волонтеры и, конечно же, семья Аиши обращаемся к правительству КР и Садыру Жапарову с просьбой помочь и подключить все возможные ресурсы», — написала Айдана Оторбаева.

Отметим, на Иссык-Куле продолжаются поиски утонувшей четырехлетней Аиши Мурдиновой. Семья девочки просит тех, кто готов оказать помощь в поисках, обращаться по номерам телефонов: 0705603704 и 0700824212.

По информации МЧС, трагедия произошла 17 июля примерно в 15.00 в местечке между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты Иссык-Кульского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241509/
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