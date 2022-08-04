COVID-19 в мире. Заразились более 580,4 миллиона, умерли более 6,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 100 тысяч 855 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 580 миллионов 459 тысяч 529 человек. Больше всего в США (91 миллион 794 тысячи 811), Индии (44 миллиона 67 тысяч 144), Бразилии (33 миллиона 924 тысячи 61), Франции (34 миллиона 172 тысячи 819), Великобритании (23 миллиона 581 тысяча 287), России (18 миллионов 365 тысяч 348), Турции (15 миллионов 889 тысяч 495), Аргентине (9 миллионов 560 тысяч 307), Иране (7 миллионов 418 тысяч 615), Колумбии (6 миллионов 265 тысяч 798), Испании (13 миллионов 245 тысяч 996), Италии (21 миллион 170 тысяч 600) и Германии (31 миллион 44 тысячи 554).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 409 тысяч 235. За сутки показатель вырос на 4 тысячи 61 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 32 тысячи 98 человек, Бразилии — 679 тысяч 275, Индии — 526 тысяч 477, Мексике — 327 тысяч 883, России — 374 тысячи 807, Великобритании — 185 тысяч 758, Италии — 172 тысячи 568.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 203 тысячи 776 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 446 тысяч 861, Узбекистане — 243 тысячи 195, Таджикистане — 17 тысяч 721.