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Общество

Откуда дорогой внедорожник и iPhone. Ответ главы СЭЗ «Бишкек»

В интервью журналистам глава СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров рассказал, откуда у него дорогие внедорожник и смартфон.

Ранее активисты в соцсетях писали, что чиновник купил себе iPhone 12 Pro Max стоимостью 110 тысяч сомов за счет средств свободной экономической зоны «Бишкек». А Toyota Land Cruiser 200, на котором передвигается Кудрет Тайчабаров, получена им в счет оплаты аренды одним из субъектов СЭЗ.

Отвечая на вопросы журналистов, глава СЭЗ отметил, что смартфон является служебным, и он куплен при прежнем руководстве, без тендера.

«Таких телефонов четыре-пять. Они были куплены давно. Среди них есть и те, которыми пользовались прежние руководители», — сказал Кудрет Тайчабаров.

При этом, по данным официального реселлера оригинальной техники Apple, iPhone 12 Pro Max, о котором идет речь, был выставлен на продажу за день до назначения Кудрета Тайчабарова на должность главы СЭЗ «Бишкек», то есть 13 ноября 2020 года.

Чиновник подтвердил, что автомобиль Toyota Land Cruiser 200, на котором он ездит, был изъят у компании «Бисталь» и передан на баланс СЭЗ за то, что та не смогла выплатить арендную плату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241399/
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