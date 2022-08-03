Конфликт в Украине. Главные новости 3 августа к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

24.kg продолжает публикацию самых важных новостей, касающихся событий в Украине и которые произошли за последние сутки.

Санкции США расширили санкционные списки против РФ. Под санкции попала Алина Кабаева и еще 12 человек: в частности Владимир Сальдо — глава пророссийской «администрации» Херсонской области и его заместитель Кирилл Стремоусов. Также в санкционные списки попал ряд организаций — фонд «Сколково» и институт «Сколтех», магнитогорский металлургический комбинат и другие.

Ночные взрывы Мощные взрывы прогремели в Николаеве около 5.00. В одном из районов города возник пожар, в другом — разрушенный супермаркет. Информацию подтвердил мэр города. В Харькове около 4.00 было два взрыва. Первый — в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. После второго пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Также обошлось без жертв и пожара. Есть разрушения. Ночью был мощный удар по Макеевке Донецкой области. *В условиях боевых действий и информационной войны подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Поступление вооружения в Украину Первые бронемашины MLS SHIELD уже в Украине. Они поступили десантно-штурмовым войскам. Фото Украина Сейчас . Первые бронемашины MLS SHIELD уже в Украине Президент Владимир Зеленский также прокомментировал поставки американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам, это слово стало для страны почти синонимом слова «справедливость» и украинские силы обороны сделают все для того, чтобы противник с каждой неделей нес все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам. Он также признал, что «действительно, мы до сих пор не можем полностью сломить преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень ощутимо в боях, особенно на Донбассе».

Сбор подписей продолжается Петицию о снятии запрета на выезд мужчин 16-60 лет за пределы Украины должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Обращение уже набрало 25 тысяч голосов. Для этого понадобилось 37 дней. Вместе с тем МВД Украины сообщает, что с начала военного положения на границе задержали 6,4 тысячи военнообязанных. По данным ведомства, более 4 тысяч из них задержаны вне пунктов пропуска, другие — пытались обмануть пограничников на паспортном контроле. Фото МВД Украины

Российское гражданство для украинцев Президент России Владимир Путин расширил на всех украинцев указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства. Ранее упрощенная процедура распространялась на жителей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Теперь же — на всех жителей Украины.

Зерно готово к отправке Первое судно, перевозившее 26 тысяч тонн кукурузы, покинуло Одесский порт. По словам Владимира Зеленского, на данный момент пока рано делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, начались экспортные перевозки, и это можно назвать первым позитивным сигналом о том, что есть шанс остановить распространение продовольственного кризиса в мире. 16 судов уже ждут своей очереди на отправление, и мы готовы внести должный вклад в стабилизацию мирового продовольственного рынка. «Сухогруз с 27 тысячами тонн кукурузы в ближайшее время пройдет Босфор по пути в Ливан», — сообщило Минобороны Турции. Фото Министерства обороны Турции

Обстрелы и эвакуация Нацполиция публикует фото последствий обстрела Чугуева (Харьковская область). Фото национальной полиции Украины. Последствия обстрела Чугуева А две трети жителей Донецкой области уже покинули регион, заявил глава областной администрации. Главное из сводки украинского генштаба: Российские войска обстреливали позиции украинцев на Харьковском и Славянском направлениях.

В Донецкой области российская армия сосредоточила основные усилия на Бахмутском направлении.

Россияне снизили интенсивность полетов авиации в связи с плохими погодными условиями. *В условиях боевых действий и информационной войны подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Украинцы сплачиваются В Украине абсолютное большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии. Согласно исследованию, большинство граждан Украины — 79 процента — считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением (по состоянию на февраль 2022 года) это количество возросло на 35 процентов (с 44 процента). 11 процента считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Это количество уменьшилось на 37 процентов (с 48 процентов). Всего 1 процент опрошенных выступает за объединение в одно государство. Фото Киевского международного института социологии