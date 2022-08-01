Появились симптомы COVID-19? Медики напомнили, что делать

Республиканский штаб опубликовал рекомендации, что делать, если появились симптомы COVID-19.

Врачи напомнили, что если температура тела не превышает 38 градусов, сбивать ее не надо. Рекомендуется обильное питье — до 2 литров в день (вода, чай с витамином C). Исключить сладкую газированную воду. Контролировать диурез (мочу), увеличенный объем жидкости может ухудшить сатурацию.

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Если температура выше 38 градусов, то ее надо сбивать. Можно использовать следующие препараты:

парацетамол — не более 1 грамма в сутки (препарат токсичен для печени);

нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофен. Важно помнить, что принимать его на голодный желудок нельзя, с осторожностью — при эрозии, язве желудка, двенадцатиперстной кишки. Таким пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими. Следует избегать приема ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств пациентам с хронической болезнью почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

аспирин, если нет аллергии; детям до 18 лет категорически нельзя. Обязательно читайте противопоказания.

При болях в горле рекомендуется полоскать его. Для этого можно, если нет аллергии, использовать травы, обладающие антисептическим свойством (шалфей, эвкалипт и другие), таблетки, леденцы, спреи, содержащие обезболивающие средства (обязательно читайте аннотации к препаратам).

При насморке советуют два-три раза в день закапывать назальные капли с сосудосуживающим эффектом или промывать растворами на основе натуральной морской соли, слабым солевым или физраствором. Полоскать нос и сморкаться следует осторожно, очищая одну ноздрю за один раз. ⠀

При кашле рекомендуется избегать положения на спине (лучше на животе), принимать отхаркивающие препараты, например, ацетилцистеин — АЦЦ (противопоказан при тяжелом обострении бронхиальной астмы, хронической язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, детям до 14 лет), амброксол, бромгексин.

Детям давать отхаркивающие препараты строго по назначению врача.

При плохом сне и депрессии можно применять снотворные или антидепрессанты после назначения врача.

При наличии сопутствующих заболеваний важно продолжать лечение назначенными препаратами.⠀

Кроме того, врачи рекомендуют исключить жирную и тяжелую пищу, часто проветривать комнату (два-три раза в день). Оптимальная температура воздуха — от 18 до 20 градусов, влажность комнаты должна быть 50-70 процентов.