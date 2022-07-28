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Общество

В городе Ош откроют социальные магазины

В Оше в каждом МТУ в начале августа откроются социальные магазины. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, основной целью проекта является создание условий для нуждающихся слоев населения по приобретению мясной и молочной продукции. Цены в магазинах будут на 10 процентов ниже рыночных.

Уже завершено строительство магазинов, а ветинспекция отобрала поставщиков. «Контроль за качеством продукции в социальных магазинах будет осуществлять ветеринарная инспекция», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240931/
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