В городе Ош откроют социальные магазины

В Оше в каждом МТУ в начале августа откроются социальные магазины. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, основной целью проекта является создание условий для нуждающихся слоев населения по приобретению мясной и молочной продукции. Цены в магазинах будут на 10 процентов ниже рыночных.

Уже завершено строительство магазинов, а ветинспекция отобрала поставщиков. «Контроль за качеством продукции в социальных магазинах будет осуществлять ветеринарная инспекция», — добавили в мэрии.