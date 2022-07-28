Мэрия Бишкека расторгла договор с «БАТП ЛИГА». Кто будет обслуживать ее маршруты

11 микроавтобусных маршрутов перешли в ведение муниципалитета. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека расторг договор с фирмой-перевозчиком ОсОО «БАТП ЛИГА». Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина расторжения договора — отсутствие у фирмы лицензии на право осуществления пассажирских перевозок у частного перевозчика. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте», коммерческая перевозка автотранспортными средствами без соответствующих разрешительных документов запрещается.

«Директор департамента Максат Нусувалиев вызвал руководителя фирмы-перевозчика, чтобы узнать почему фирма не продлила лицензию. Однако со стороны руководителя частной фирмы вразумительного ответа не получено. Это и стало причиной расторжения договорных отношений с ОсОО «БАТП ЛИГА» в одностороннем порядке», — отметили в мэрии.

Эта компания обслуживала 11 маршрутных линий: № 102, 129, 133, 139, 143, 150, 161, 176, 179, 200, 212.

«Чтобы не допустить срыва работы на 11 микроавтобусных маршрутах и бесперебойного обеспечения общественным транспортом горожан, департамент транспорта вынужден временно, до проведения конкурса закрепить указанные маршрутные линии за муниципальным предприятием «Управление пассажирских перевозок», — добавили в муниципалитете.