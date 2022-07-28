COVID-19 в мире. Заразились более 573,7 миллиона, умерли более 6,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 478 тысяч 688 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 573 миллиона 767 тысяч 826 человек. Больше всего в США (90 миллионов 973 тысячи 418), Индии (43 миллиона 938 тысяч 764), Бразилии (33 миллиона 704 тысячи 393), Франции (32 миллиона 899 тысяч 625), Великобритании (23 миллиона 515 тысяч 417), России (18 миллионов 283 тысячи 628), Турции (15 миллионов 524 тысячи 71), Аргентине (9 миллионов 507 тысяч 562), Иране (7 миллионов 359 тысяч 489), Колумбии (6 миллионов 247 тысяч 634), Испании (13 миллионов 203 тысячи 228), Италии (20 миллионов 837 тысяч 233) и Германии (30 миллионов 702 тысячи 511).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 393 тысяч 336. За сутки показатель вырос на 4 тысячи 621 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 28 тысяч 819 человек, Бразилии — 677 тысяч 804, Индии — 526 тысяч 167, Мексике — 327 тысяч 412, России — 374 тысячи 523, Великобритании — 184 тысячи 648, Италии — 171 тысяча 439.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 202 тысячи 685 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 427 тысяч 536, Узбекистане — 242 тысячи 879, Таджикистане — 17 тысяч 721.