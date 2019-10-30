Какое имущество конфискуют у Икрамжана Илмиянова. Список

Октябрьский районный суд Бишкека сегодня вынес приговор бывшему советнику президента Икрамжану Илмиянову. Он признан виновным в мошенничестве и осужден на семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и выплате штрафа в 160 тысяч сомов.

Как отмечается, срок отбытия наказания Илмиянову исчислен с 20 октября 2018 года.

Сообщается также, что с подсудимого взыскано в пользу пострадавшего директора белорусской компании Николая Грамовича 10 миллионов 397 тысяч 235 сомов.

По версии суда, ОсОО «Дизель комплект» отдало $150 тысяч Икрамжану Илмиянову за содействие в прекращении уголовного дела по неуплате налогов в ГСБЭП. Деньги якобы были переданы через помощника бывшего советника. Последний потратил их по своему усмотрению.

Адвокат Кубанычбек Ташбалтаев заявил, что обжалует приговор. Юрист также сообщил 24.kg, что у его подзащитного конфисковано только то имущество, которое оформлено на него. Но арест с остальных объектов еще не снят. Напомним, по решению суда арестовано также имущество родственников Икрамжана Илмиянова.

Что конфискуют у семьи бывшего советника президента?

В материалах дела указано, что на Икрамжана Илмиянова оформлено следующее имущество:

— земельный участок, расположенный в жилмассиве «Ак-Орго» по улице Таш-Рабат, 1А;

— многолетние насаждения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области;

— машина Lexus 470, 2007 года выпуска;

— имущество ОсОО «Азияагро экспорт», зарегистрированное в селе Студенческом Сокулукского района по улице Артезианская, 6;

— чайхана «Аброр» в Бишкеке по улице Баба-Ата, 87;

— земельный участок в селе Шопоков Московского района Чуйской области по улице Машиностроительная, 1А;

— картонный завод в селе Шопоков Московского района Чуйской области по улице Машиностроительная, дом 26.

Арест также наложен на имущество родителей, братьев, сестер и близких Икрамжана Илмиянова.

На Сатара Илмиянова — отца подсудимого — оформлено следующее имущество (все в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области):

— жилой дом, расположенный на улице Шоро, 10;

— два земельных участка в том же селе по адресам: улица Сарыжон, 56/2 и Шоро, 8;

— орошаемая пашня;

— богарная пашня;

— многолетние насаждения.

На мать Икрамжана Илмиянова Урулкан Илмиянову оформлено:

— многолетние насаждения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области.

На сестру Айсулуу Сатаровну Илмиянову, 1977 года рождения, оформлено:

— многолетние насаждения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области.

На брата подсудимого Раимжана Сатаровича Илмиянова, 1981 года рождения, оформлено:

— земельный участок сельскохозяйственного назначения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области.

На брата Искендера Сатаровича Илмиянова, 1986 года рождения, оформлено:

— жилой дом, расположенный по адресу: город Исфана, улица Восточная, 96/2.

На сестру Айбарчын Сатаровну Илмияновой, 1983 года рождения, оформлено:

— три орошаемые пашни в селе Фрунзе Сокулукского района.

На брата Зулкайнара Сатаровича Илмиянова, 1988 года рождения, оформлено:

— орошаемая пашня в селе Фрунзе Сокулукского района;

— земельный участок № 83Д в жилмассиве «Ак-Орго».

На родственницу Анаргуль Камалдиновну Шамурзаеву оформлено:

— две квартиры, расположенные по адресу: проспект Чуй, дом 245/1;

— парковочное место.

На родственника Абдыкапара Абдылдыевича Шамурзаева, 1971 года рождения, оформлено:

— земельный участок под животноводческий комплекс в селе Студенческом Сокулукского района.

На родственника Абдыманапа Ташимбековича Бекматова, 1979 года рождения, оформлено:

— земельный участок под конюшню в селе Студенческом Сокулукского района.