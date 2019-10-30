Какое имущество конфискуют у Икрамжана Илмиянова. Список

Октябрьский районный суд Бишкека сегодня вынес приговор бывшему советнику президента Икрамжану Илмиянову. Он признан виновным в мошенничестве и осужден на семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и выплате штрафа в 160 тысяч сомов.
Как отмечается, срок отбытия наказания Илмиянову исчислен с 20 октября 2018 года.
Сообщается также, что с подсудимого взыскано в пользу пострадавшего директора белорусской компании Николая Грамовича 10 миллионов 397 тысяч 235 сомов.
По версии суда, ОсОО «Дизель комплект» отдало $150 тысяч Икрамжану Илмиянову за содействие в прекращении уголовного дела по неуплате налогов в ГСБЭП. Деньги якобы были переданы через помощника бывшего советника. Последний потратил их по своему усмотрению.
Адвокат Кубанычбек Ташбалтаев заявил, что обжалует приговор. Юрист также сообщил 24.kg, что у его подзащитного конфисковано только то имущество, которое оформлено на него. Но арест с остальных объектов еще не снят. Напомним, по решению суда арестовано также имущество родственников Икрамжана Илмиянова.
Что конфискуют у семьи бывшего советника президента?
В материалах дела указано, что на Икрамжана Илмиянова оформлено следующее имущество:
— земельный участок, расположенный в жилмассиве «Ак-Орго» по улице Таш-Рабат, 1А;
— многолетние насаждения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области;
— машина Lexus 470, 2007 года выпуска;
— имущество ОсОО «Азияагро экспорт», зарегистрированное в селе Студенческом Сокулукского района по улице Артезианская, 6;
— чайхана «Аброр» в Бишкеке по улице Баба-Ата, 87;
— земельный участок в селе Шопоков Московского района Чуйской области по улице Машиностроительная, 1А;
— картонный завод в селе Шопоков Московского района Чуйской области по улице Машиностроительная, дом 26.
Арест также наложен на имущество родителей, братьев, сестер и близких Икрамжана Илмиянова.
На Сатара Илмиянова — отца подсудимого — оформлено следующее имущество (все в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области):
— жилой дом, расположенный на улице Шоро, 10;
— два земельных участка в том же селе по адресам: улица Сарыжон, 56/2 и Шоро, 8;
— орошаемая пашня;
— богарная пашня;
— многолетние насаждения.
На мать Икрамжана Илмиянова Урулкан Илмиянову оформлено:
— многолетние насаждения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области.
На сестру Айсулуу Сатаровну Илмиянову, 1977 года рождения, оформлено:
— многолетние насаждения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области.
На брата подсудимого Раимжана Сатаровича Илмиянова, 1981 года рождения, оформлено:
— земельный участок сельскохозяйственного назначения в селе Кадран Лейлекского района Баткенской области.
На брата Искендера Сатаровича Илмиянова, 1986 года рождения, оформлено:
— жилой дом, расположенный по адресу: город Исфана, улица Восточная, 96/2.
На сестру Айбарчын Сатаровну Илмияновой, 1983 года рождения, оформлено:
— три орошаемые пашни в селе Фрунзе Сокулукского района.
На брата Зулкайнара Сатаровича Илмиянова, 1988 года рождения, оформлено:
— орошаемая пашня в селе Фрунзе Сокулукского района;
— земельный участок № 83Д в жилмассиве «Ак-Орго».
На родственницу Анаргуль Камалдиновну Шамурзаеву оформлено:
— две квартиры, расположенные по адресу: проспект Чуй, дом 245/1;
— парковочное место.
На родственника Абдыкапара Абдылдыевича Шамурзаева, 1971 года рождения, оформлено:
— земельный участок под животноводческий комплекс в селе Студенческом Сокулукского района.
На родственника Абдыманапа Ташимбековича Бекматова, 1979 года рождения, оформлено:
— земельный участок под конюшню в селе Студенческом Сокулукского района.